Підсумки серпня: скільки нафтопереробки РФ зупинили українські удари

У серпні 2025 року українські удари дронами та планове техобслуговування призвели до рекордних втрат російської нафтопереробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Reuters, у серпні пошкодження російських нафтопереробних заводів від атак українських безпілотників та планового технічного обслуговування досягли рекордно високого рівня. Загальні потужності первинної переробки нафти у РФ сягнули 6,4 мільйона тонн, що на 65% більше за попередні оцінки. Водночас удари дронів спричинили простої на 3,1 мільйона тонн, або майже половину від загального впливу.

Ключові моменти ситуації

Україна націлилася на великі нафтопереробні заводи в Самарі, Сизрані, Волгограді, а також на порти та об’єкти півдня Росії, що завдало значних втрат у роботі заводів.

Незважаючи на удари, Росія підвищила рівень переробки на працюючих майданчиках, щоб компенсувати втрати і пом’якшити вплив атак на виробництво та експорт.

Через збільшений попит на бензин у сезон пікових перевезень у Росії та дефіцит палива на деяких територіях, уряд запровадив заборону на експорт бензину та контролює ціни на внутрішньому ринку.

Експерти зазначають, що дії України значно вплинули на російські нафтові потужності, вивівши з ладу близько 17% НПЗ, що еквівалентно 1,2 мільйона барелів на день. У той же час підвищення переробки на інших заводах дозволяє Росії частково компенсувати збитки та підтримувати стабільність внутрішнього ринку палива.