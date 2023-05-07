В ISW оцінили шанси захоплення Бахмута після заміни "вагерівців" на "кадировців"

Пригожин опублікував відповідний лист голові Міноборони РФ Сергію Шойгу 6 травня, в якому йдеться про те, що "Вагнер" передасть свої позиції підрозділам "Ахмата" рівно опівночі 10 травня - саме в цей час, за словами Пригожина, бойовий його найманців "повністю вичерпається".

Також колишній "кухар Путіна" висловив упевненість, що "ахматівці" нібито зможуть захопити 2,5 квадратні кілометри Бахмута, що обороняють військові ЗСУ.

Кадиров, своєю чергою, заявив, що надіслав листа російському диктатору Путіну, в якому повідомив про свою готовність "взяти Бахмут". Він також розповів, що чеченські підрозділи вже розробляють із Міноборони РФ стратегію щодо передачі чеченцям позицій найманців-"вагнерівців".

Експерти ISW вважають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, прагнуть представити Міноборони РФ та регулярні російські війська як неефективні, і висувають умови, щоб звинувачувати військове відомство у будь-яких невдачах РФ у районі Бахмуту.

Таке рішення Пригожина про передачу відповідальності за Бахмут Кадирову навмисно виключає звичайні російські повітряно-десантні (ВДВ) війська, які вже діяли на північному та південному флангах "Вагнера" навколо Бахмута, представляючи битву загород суворо як "вагнерівську", а тепер і "ахматівську" йдеться у публікації.

В Інституті вивчення війни також звертають увагу, що в такому рішенні відображається недовіра Пригожина до російського військового командування, і він позиціонує себе як "незалежного від російського військового істеблішменту".

Також це спроба Пригожина "зберегти обличчя" у разі, якщо його найманці не зможуть захопити Бахмут, і уникнути повторення ситуації з Соледаром, коли Міноборони РФ взяло на себе відповідальність за захоплення міста.

Кадиров, своєю чергою, міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від вступу до такої гучної операції за підтримки особистої популярності Пригожина, йдеться в матеріалі.

При цьому аналітики вважають, що Пригожин і Кадиров цілком можуть звинуватити Міноборони РФ у нездатності адекватно підтримувати їхні зусилля, якщо Бахмут захопити все ж таки не вдасться.

На думку експертів ISW, потенційне розгортання "ахматівських" військ у Бахмуті могло б дещо збільшити бойову міць РФ, проте заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені.

Так, припущення Кадирова про те, що "Ахмат" зможе швидко просунутися та зайняти Бахмут "за лічені години" є "типовими кадировськими хвастощами", і ігнорує тактичну ситуацію на місцях у Бахмуті, переконані експерти.

Ключові висновки