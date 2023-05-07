В ISW оценили шансы захвата Бахмута после замены "вагеровцев" на "кадыровцев"

Пригожин опубликовал соответствующее письмо главе Минобороны РФ Сергею Шойгу 6 мая, в котором говорится, что "Вагнер" передаст свои позиции подразделениям "Ахмата" ровно в полночь 10 мая - именно в это время, по словам Пригожина, боевой его наемников "полностью иссякнет".

Также бывший "повар Путина" выразил уверенность, что "ахматовцы" якобы смогут захватить оставшиеся 2,5 квадратных километра Бахмута, что обороняют военные ВСУ.

Кадыров, в свою очередь, заявил, что направил письмо российскому диктатору Путину, в котором сообщил о своей готовности "взять Бахмут". Он также рассказал, что чеченские подразделения уже разрабатывают с Минобороны РФ стратегию по передаче чеченцам позиций наемников-"вагнеровцев".

Эксперты ISW считают, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны РФ и регулярные российские войска как неэффективные, и выдвигают условия, чтобы обвинять военное ведомство в любых неудачах РФ в районе Бахмута.

Такое решение Пригожина о передаче ответственность за Бахмут Кадырову намеренно исключает обычные российские воздушно-десантные (ВДВ) войска, уже действовавшие на северном и южном флангах "Вагнера" вокруг Бахмута, представляя битву загород строго как "вагнеровскую", а теперь и "ахматовскую", говорится в публикации.

В Институте изучения войны также обращают внимание, что в таком решении отражается продолжающееся недоверие Пригожина к российскому военному командованию, и он позиционирует себя как "независимого от российского военного истеблишмента".

Также это попытка Пригожина "сохранить лицо" в случае, если его наемники не смогут захватить Бахмут, и избежать повторения ситуации с Соледаром, когда Минобороны РФ взяло на себя ответственность захват города.

Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь выгоду из положительного репутационного эффекта от вступления в столь громкую операцию при поддержке личной известности Пригожина, говорится в материале.

При этом аналитики считают, что Пригожин и Кадыров вполне могут обвинить Минобороны РФ в неспособности адекватно поддерживать их усилия, если Бахмут захватить все же не удастся.

По мнению экспертов ISW, потенциальное развертывание "ахматовских" войск в Бахмуте могло бы в некоторой степени увеличить боевую мощь РФ, однако заявления Пригожина и Кадырова сильно преувеличены.

Так, предположение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться и занять Бахмут "за считанные часы" является "типичным кадыровским хвастовством", и игнорирует тактическую ситуацию на местах в Бахмуте, убеждены эксперты.

Ключевые выводы