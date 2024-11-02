В ISW оцінили наслідки участі КНДР у війні РФ проти України: який вплив матиме

Наслідки прямого долучення Північної Кореї до війни РФ проти України на боці Москви вийдуть далеко за межі поля бою на театрі воєнних дій. Зокрема, це може мати довгостроковий вплив на стабільність Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт ISW.
В публікації експертів зазначається, що російське військово-політичне керівництво, ймовірно, залучить північнокорейську живу силу, щоб підтримувати її поточні наступальні зусилля у війні проти України.
Також Кремль намагатиметься долученням військових КНДР компенсувати потреби у внутрішньому потенціалі формування Збройних сил РФ.
"Однак наслідки розгортання північнокорейських військ на українському театрі військових дій виходять далеко за межі поля бою в Україні", - зауважують аналітики.
Як припускають в ISW, Пхеньян сподівається, що військовослужбовці КНДР отримають бойовий досвід в умовах сучасної війни, і який Північна Корея "може сподіватися застосувати до майбутніх конфліктів, у яких вона може брати участь".
"Зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій стабільності Корейського півострова та ширшого Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - йдеться у звіті.
В публікації ISW йдеться, що північнокорейські солдати вступили в бойові дії в Курській області разом з військами РФ. Разом з тим у звіті зауважується, що Пхеньян наразі категорично заперечує всі докази щодо відправки своїх військовослужбовців на війну.
При цьому Кремль, зокрема, неодноразово наголошував на начебто передбачуваній законності співпраці РФ з КНДР, ймовірно, щоб "налагодити відносини з Південною Кореєю та завадити Сеулу напряму надіслати пряму військову допомогу Україні".
"Більш чітке заперечення Північної Кореї може відображати бажання уникнути додаткових або посилених міжнародних санкцій проти Пхеньяна", - вважають експерти.
Нагадаємо, за даними Головного управлення розвідки Міністерства оборони України, на територію Росії вже перекинули 12 тисяч північнокорейських солдатів. Частину з них вже помітили у Курській області.
Раніше повідомлялося, що за даними британської розвідки, у солдатів КНДР, найімовірніше, виникнуть проблеми при участі у бойових діях проти ЗСУ. Йдеться про мовний бар'єр і не лише.
Також РБК-Україна писало, що на думку командира Центру розвідки Міноборони Естонії полковника Антса Ківісельга, участь військ КНДР у війні проти України навряд чи принесе особливі зміни на фронті. За його словами, північнокорейські солдати, ймовірно, зазнають великих втрат.
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