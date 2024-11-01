Розвідка Естонії оцінила шанси солдатів КНДР на війні проти України

Участь військ КНДР у війні проти України навряд чи принесе особливі зміни на фронті. Північнокорейські солдати, ймовірно, зазнають великих втрат.

Про це заявив командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Ківісельг зазначив, що військові КНДР, ймовірно, прибули до Курської області на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку, яка тривала від двох до чотирьох тижнів. Після цього "почалася їхня передислокація на український фронт".

За його словами, очікується, що загалом Північна Корея пообіцяла направити до Росії 10-12 тисяч військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і трьох генералів.

"Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, відбуватиметься поетапно. Прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів", - припустив представник розвідки Естонії.

Він зазначив, що, як правило, солдати КНДР підготовлені для ведення бойових дій в гірській місцевості, а це означає, що вони не знайомі з українською територією, її кліматом та географією.

"І так само їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій в таких умовах. Підготовка, яку вони проходять в РФ, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили РФ понесли до цього часу", - пояснив Ківісельг.

Однак, за його словами, не виключено, що Північна Корея продовжить відправляти підрозділи до Росії та на фронт в Україну. При цьому, на думку Ківісельга, це не принесе великих змін на фронті.

"Але якщо це додаткове розгортання підрозділів в Росії, їх підготовка, а потім прибуття на український фронт продовжиться в довгостроковій перспективі, це, безумовно, може принести деякі зміни на лінії фронту", - зазначив він.