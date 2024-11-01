Солдати КНДР зіткнуться з проблемами у боях проти ЗСУ, - розвідка Британії
У північнокорейських солдатів, найімовірніше, виникнуть проблеми при участі у бойових діях проти українських військових. Йдеться про мовний бар'єр і не лише.
Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.
Розвідка зазначає, що за її даними, на території Росії знаходиться близько 10 тисяч солдатів КНДР. Частину вже перекинули до Курської області.
У британській розвідці нагадали, що Росія та КНДР уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. І для Москви військова допомога з боку Пхеньяну є основною "мотивацією" для партнерства.
Як прогнозує розвідка, російські та північнокорейські війська, "найімовірніше", зіштовхнуться з труднощами у взаємодії, оскільки раніше вони не проводили спільних військових навчань.
"Війська КНДР, які братимуть участь у бойових діях, майже напевно зіштовхнуться з проблемами експлуатації російської техніки, інтеграції у російську структуру командування та управління, а також подолання мовного бар'єру при взаємодії з російськими військами", - додали у розвідці.
Солдати КНДР у Росії
Нагадаємо, на початку жовтня Північна Корея перекинула своїх солдатів до Росії. За даними української розвідки, минулого тижня на території РФ фіксували 12 тисяч північнокорейських військових.
При цьому вчора, 31 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що 8 тисяч солдатів КНДР вже перебувають у Курській області. Поки що вони не беруть участь у бойових діях, але це може змінитися найближчими днями.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що російський диктатор Володимир Путін наразі перевіряє реакцію Заходу на північнокорейських солдатів. І якщо реакція буде слабкою - кількість військ КНДР у РФ може зрости.
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