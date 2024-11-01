Солдати КНДР зіткнуться з проблемами у боях проти ЗСУ, - розвідка Британії

У північнокорейських солдатів, найімовірніше, виникнуть проблеми при участі у бойових діях проти українських військових. Йдеться про мовний бар'єр і не лише.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter .

Розвідка зазначає, що за її даними, на території Росії знаходиться близько 10 тисяч солдатів КНДР. Частину вже перекинули до Курської області.

У британській розвідці нагадали, що Росія та КНДР уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. І для Москви військова допомога з боку Пхеньяну є основною "мотивацією" для партнерства.

Як прогнозує розвідка, російські та північнокорейські війська, "найімовірніше", зіштовхнуться з труднощами у взаємодії, оскільки раніше вони не проводили спільних військових навчань.

"Війська КНДР, які братимуть участь у бойових діях, майже напевно зіштовхнуться з проблемами експлуатації російської техніки, інтеграції у російську структуру командування та управління, а також подолання мовного бар'єру при взаємодії з російськими військами", - додали у розвідці.