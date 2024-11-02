В ISW оценили последствия участия КНДР в войне РФ против Украины: какое влияние будет иметь

Последствия прямого включения Северной Кореи в войну РФ против Украины на стороне Москвы выйдут далеко за пределы поля боя на театре военных действий. В частности, это может оказать долгосрочное влияние на стабильность Корейского полуострова и Азиатско-Тихоокеанского региона.
К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет ISW.
В публикации экспертов отмечается, что российское военно-политическое руководство, вероятно, привлечет северокорейскую живую силу, чтобы поддерживать текущие наступательные усилия в войне против Украины.
Также Кремль будет пытаться вовлечением военных КНДР компенсировать потребности во внутреннем потенциале формирования Вооруженных сил РФ.
"Однако последствия развертывания северокорейских войск на украинском театре военных действий выходят за рамки поля боя в Украине", - отмечают аналитики.
Как предполагают в ISW, Пхеньян надеется, что военнослужащие КНДР получат боевой опыт в условиях современной войны, и что Северная Корея "может надеяться применить к будущим конфликтам, в которых она может участвовать".
"Сближение между Северной Кореей и Россией создает явную вероятность угрожать долгосрочной стабильности Корейского полуострова и более широкому Азиатско-Тихоокеанскому региону", - говорится в отчете.
В публикации ISW указывается, что северокорейские солдаты вступили в боевые действия в Курской области вместе с войсками РФ. Вместе с тем в отчете отмечается, что Пхеньян категорически отрицает все доказательства отправки своих военнослужащих на войну.
При этом Кремль, в частности, неоднократно подчеркивал якобы предполагаемую законность сотрудничества РФ с КНДР, вероятно, чтобы "наладить отношения с Южной Кореей и помешать Сеулу напрямую прислать прямую военную помощь Украине".
"Более четкое возражение Северной Кореи может отражать желание избежать дополнительных или усиленных международных санкций против Пхеньяна", - считают эксперты.
Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территорию России уже перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже была замечена в Курской области.
Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, у солдат КНДР скорее всего возникнут проблемы при участии в боевых действиях против ВСУ. Речь идет о языковом барьере и не только.
Также РБК-Украина писало, что, по мнению командира Центра разведки Минобороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, участие войск КНДР в войне против Украины вряд ли принесет особые изменения на фронте. По его словам, северокорейские солдаты, вероятно, понесут большие потери.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.