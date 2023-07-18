В ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст для логістики окупантів на півдні України

Після вибухів на мосту, який з'єднує материкову РФ із тимчасово окупованим українським півостровом, російська влада звинуватила спецслужби України у завданні вранці 17 липня безпілотного надводного удару по об'єкту.

На відеозаписі наслідків видно, що один проліт дороги мосту через Керченську протоку обрушився, а інший проліт отримав пошкодження, але залишився цілим.

Міністерство транспорту РФ тоді заявило, що удари не пошкодили ані залізничний міст, ані опори автомобільного мосту, а рух залізницею через міст відновився за кілька годин після удару.

Російська окупаційна "влада" перенаправила інтенсивний цивільний рух із захопленого Криму на територію РФ через окуповані південні райони в Україні, а російські джерела розповідали про великі пробки в Джанкойському районі півострова і підконтрольній інтервентам території в Херсонській області у бік Мелітополя.

У звіті зазначається, що російські "туристи", які біжать з окупованого Криму, ймовірно, посилили рух і, швидше за все, завадили російській логістиці з Криму до "тилових районів" на території Запорізької та Херсонської областей.

Окупаційна "влада" попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб "пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом".

Прес-секретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відмовився коментувати причетність країни до інциденту.

При цьому, як раніше заявляли українські офіційні особи та аналітики ISW, міст через Керченську протоку та військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для Сил оборони України у їхньому захисті від повномасштабного вторгнення РФ та спроб Кремля захопити нашу державу.

Ключові висновки:

Російська та окупаційна "влада", схоже, зайнята пом'якшенням наслідків нападу, а не використанням інциденту для масованих інформаційних атак з риторичними інтонаціями.

Реакція російських "воєнкорів" на атаку на міст через Керченську протоку значною мірою розкритикувала російську владу за нездатність забезпечити безпеку мосту.

ПВК "Вагнера" продовжує підготовку до встановлення постійної присутності у Білорусі.

РФ продовжує спроби реорганізувати свій апарат внутрішньої безпеки після збройного повстання "вагнерівців".

Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня.

Війська РФ вели активні наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямі.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної, навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута і просунулися в районі Донецько-Запорізького адміністративного кордону.

Війська РФ провели обмежені контратаки на заході Донецької області.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували начебто безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що з початку війни влада РФ звільнила щонайменше вісім воєначальників, не призначивши їх повторно на нові посади, що значною мірою відповідає попереднім оцінкам ISW.

Російська окупаційна "влада" продовжує штучно збільшувати кількість громадян РФ на тимчасово захоплених територіях України напередодні вересневих регіональних виборів.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мості знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено. Пізніше віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після атаки до 1 листопада.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.