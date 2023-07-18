В ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст для логістики окупантів на півдні України

Вчорашня атака на Кримський міст, внаслідок чого автомобільний рух був повністю порушений, здатна погіршити логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступальних дій ЗСУ.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Після вибухів на мосту, який з'єднує материкову РФ із тимчасово окупованим українським півостровом, російська влада звинуватила спецслужби України у завданні вранці 17 липня безпілотного надводного удару по об'єкту.
На відеозаписі наслідків видно, що один проліт дороги мосту через Керченську протоку обрушився, а інший проліт отримав пошкодження, але залишився цілим.
Міністерство транспорту РФ тоді заявило, що удари не пошкодили ані залізничний міст, ані опори автомобільного мосту, а рух залізницею через міст відновився за кілька годин після удару.
Російська окупаційна "влада" перенаправила інтенсивний цивільний рух із захопленого Криму на територію РФ через окуповані південні райони в Україні, а російські джерела розповідали про великі пробки в Джанкойському районі півострова і підконтрольній інтервентам території в Херсонській області у бік Мелітополя.
У звіті зазначається, що російські "туристи", які біжать з окупованого Криму, ймовірно, посилили рух і, швидше за все, завадили російській логістиці з Криму до "тилових районів" на території Запорізької та Херсонської областей.
Окупаційна "влада" попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб "пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом".
Прес-секретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відмовився коментувати причетність країни до інциденту.
При цьому, як раніше заявляли українські офіційні особи та аналітики ISW, міст через Керченську протоку та військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для Сил оборони України у їхньому захисті від повномасштабного вторгнення РФ та спроб Кремля захопити нашу державу.
Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мості знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.
За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено. Пізніше віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після атаки до 1 листопада.
Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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