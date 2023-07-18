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В ISW оценили последствия атаки на Крымский мост для логистики оккупантов на юге Украины

Фото: поврежденный Крымский мост после взрывов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вчерашняя атака на Крымский мост, в результате чего автомобильное движение было полностью нарушено, способна ухудшить логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступательных действий ВСУ.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

После взрывов на мосту, который соединяет материковую РФ с временно оккупированным украинским полуостровом, российские власти обвинили спецслужбы Украины в нанесении утром 17 июля беспилотного надводного удара по объекту.

На видеозаписи последствий видно, что один пролет дороги моста через Керченский пролив обрушился, а другой пролет получил повреждения, но остался целым.

Министерство транспорта РФ тогда заявило, что удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а железнодорожное движение через мост возобновилось через несколько часов после удара.

Российские оккупационные "власти" перенаправили интенсивное гражданское движение из захваченного Крыма на территорию РФ через оккупированные южные районы в Украине, а российские источники рассказывали об обширных пробках в Джанкойском районе полуострова и подконтрольной интервентам территории в Херсонской области в сторону Мелитополя.

В отчете отмечается, что российские "туристы", бегущие из оккупированного Крыма, вероятно, усугубили движение и, скорее всего, помешали российской логистике из Крыма в "тыловые районы" на территории Запорожской и Херсонской областей.

Оккупационные "власти" попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы "смягчить насущные проблемы с дорожным движением".

Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причастность страны к инциденту.

При этом, как ранее заявляли украинские официальные лица и аналитики ISW, мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для Сил обороны Украины в их защите от полномасштабного вторжения РФ и попыток Кремля захватить наше государство.

Ключевые выводы:

  • Российские и оккупационные "власти", похоже, заняты смягчением последствий нападения, а не использованием инцидента для массированных информационных атак с риторическими интонациями.
  • Реакция российских "военкоров" на атаку на мост через Керченский пролив в значительной степени подвергла критике российские власти за неспособность обеспечить безопасность моста.
  • ЧВК "Вагнера" продолжает подготовку к установлению постоянного присутствия в Беларуси.
  • РФ продолжает попытки реорганизовать свой аппарат внутренней безопасности после вооруженного восстания "вагнеровцев".
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.
  • Войска РФ вели активные наступательные действия на линии Купянск - Сватово и, вероятно, добились незначительных тактических успехов на этом направлении.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к юго-западу и югу от Кременной, вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка - Донецк.
  • ВСУ продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвинулись в районе Донецко-Запорожской административной границы.
  • Войска РФ провели ограниченные контратаки на западе Донецкой области.
  • Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали якобы безуспешные наземные атаки в районе Орехова на западе Запорожской области.
  • Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что с начала войны власти РФ уволили по меньшей мере восемь военачальников, не назначив их повторно на новые должности, что в значительной степени соответствует предыдущим оценкам ISW.
  • Российские оккупационные "власти" продолжают искусственно увеличивать количество граждан РФ на временно захваченных территориях Украины в преддверии сентябрьских региональных выборов.

Атака на Крымский мост

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Как выяснилось позже, их причиной была атака.

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Автомобильное движение по мосту в результате удара было полностью нарушено. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия хочет полностью восстановить автомобильное движение по Крымскому мосту после атаки до 1 ноября.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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Крымский мостВойна России против Украины