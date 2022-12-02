В ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у бойових діях проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що диктатор
Своєю чергою б
Окрім цього, в Інституті вивчення війни навели слова п
Нагадаємо, Лукашенко вигадав причину неучасті білоруських військ у війні проти України.
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