В ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что диктатор
В свою очередь
Кроме этого, в Институте изучения войны привели слова
вымышленной
Напомним, Лукашенко придумал причину неучастия белорусских войск в войне против Украины.
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