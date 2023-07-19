ISW: окупанти відмовляються воювати і здаються через проблеми Росармії на півдні України

Окупанти продовжують відчувати проблеми із забезпеченням, логістикою та ротацією на півдні України, на що скаржився командувач 58 загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов перед своїм звільненням. Це призводить до відмов солдатів воювати та здачі в полон бійцям ЗСУ.
Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У публікації зазначається, що недавнє зняття з посади Попова рішенням Міноборони РФ та згадані ним проблеми продовжують впливати на російські військові операції на півдні України, а також на обговорення цих операцій.
Відомий російський блогер, пов'язаний із Кремлем, нарікав на операції Сил оборони України щодо виснаження російських сил, які утримують південні райони на тлі контрнаступу ЗСУ.
Він також зазначив, що російське військове командування не вирішило проблем ротації сил, про які говорив Попов перед звільненням.
Інший відомий "воєнкор" підтримав звільненого російського генерала, вказавши, що проблеми, викладені Поповим, здаються важливішими для вирішення Міноборони РФ, ніж відправка цього командувача до Сирії або інші заходи щодо пом'якшення інформації.
Деякі російські "воєнкори" посилили повідомлення про одночасну здачу в полон українським силам кількох російських штурмових груп чисельністю до взводу на Запорізькому напрямку.
"Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися і повідомленням про подальшу капітуляцію". - йдеться у звіті ISW.
Українські військові продовжують контрнаступальні дії на низці напрямках, у тому числі на Запорізькому, Бердянському та Таврійському. Так, Сили оборони просуваються та покращують позиції, проте звільнення територій не відбувається швидко через сильно заміновану місцевість та укріплену російську оборону, на що звернув увагу командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.
Паралельно з цим ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських складах БК та логістичних центрах на окупованій території на півдні країни.
Як нещодавно зазначили у Міноборони Британії, російські загарбники також страждають від дефіциту контрбатарейних радарів.
Близько тижня тому речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що в цьому районі ЗСУ взяли в полон рекордну кількість російських солдатів.
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