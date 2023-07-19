ISW: окупанти відмовляються воювати і здаються через проблеми Росармії на півдні України

У публікації зазначається, що недавнє зняття з посади Попова рішенням Міноборони РФ та згадані ним проблеми продовжують впливати на російські військові операції на півдні України, а також на обговорення цих операцій.

Відомий російський блогер, пов'язаний із Кремлем, нарікав на операції Сил оборони України щодо виснаження російських сил, які утримують південні райони на тлі контрнаступу ЗСУ.

Він також зазначив, що російське військове командування не вирішило проблем ротації сил, про які говорив Попов перед звільненням.

Інший відомий "воєнкор" підтримав звільненого російського генерала, вказавши, що проблеми, викладені Поповим, здаються важливішими для вирішення Міноборони РФ, ніж відправка цього командувача до Сирії або інші заходи щодо пом'якшення інформації.

Деякі російські "воєнкори" посилили повідомлення про одночасну здачу в полон українським силам кількох російських штурмових груп чисельністю до взводу на Запорізькому напрямку.

"Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися і повідомленням про подальшу капітуляцію". - йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки:

Атака на міст через Керченську протоку 17 липня, швидше за все, негайно вплине на російську військову логістику на півдні України.

РФ завдала ударів нібито по військових об'єктах на півдні України у "явній відповіді" на атаку на міст через Керченську протоку.

ЗСУ вели контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках лінії фронту на тлі активізації російських наступальних операцій і 18 липня досягли тактичних успіхів на кордоні Харківської та Луганської областей.

У РФ тривають законодавчі маніпуляції задля придушення внутрішнього інакомислення шляхом запровадження страху перед кримінальною відповідальністю.

The Telegraph дійшов висновку, що до насильницької депортації українських дітей активно причетні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та білоруська влада.

Війська РФ продовжували наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове, на південний захід від Кремінної, в районах Бахмут і Авдіївка - Донецьк, досягли обмежених територіальних успіхів на всіх напрямках.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута і просунулися на північ від Бахмута.

Українські сили вели контрнаступальні операції у західній частині Донецької області - східній частині та західній частині Запорізької області та, як повідомляється, домоглися обмеженого просування.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області, а нещодавно трохи просунулися у західній частині Запорізької області.

Деякі російські джерела припустили, що недавні заходи щодо підтримки розвитку Росгвардії дозволяють їй виступати як альтернативне російське військове формування.

РФ продовжує формалізувати методи соціального програмування, орієнтованого на молодь на окупованих теренах України.

Ситуація на фронті на півдні України

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на низці напрямках, у тому числі на Запорізькому, Бердянському та Таврійському. Так, Сили оборони просуваються та покращують позиції, проте звільнення територій не відбувається швидко через сильно заміновану місцевість та укріплену російську оборону, на що звернув увагу командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.

Паралельно з цим ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських складах БК та логістичних центрах на окупованій території на півдні країни.

Як нещодавно зазначили у Міноборони Британії, російські загарбники також страждають від дефіциту контрбатарейних радарів.

Близько тижня тому речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що в цьому районі ЗСУ взяли в полон рекордну кількість російських солдатів.