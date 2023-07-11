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На Таврійському напрямку ЗСУ взяли в полон рекордну кількість росіян

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Вівторок 11 липня 2023 16:45
На Таврійському напрямку ЗСУ взяли в полон рекордну кількість росіян Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Таврійському напрямку, минулої доби, Збройні сили України взяли в полон 19 російських окупантів. Це стало рекордом для літнього періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня.

"За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія", - заявив Шершень.

Водночас речник зауважив, що рекордна кількість полонених вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога та його демотивацією.

Яка ситуація на напрямку?

В районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні. Наразі ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Тим часом згідно з даними Генерального штабу, за минулу добу наші воїни ліквідували ще 540 окупантів. З початку війни Росія втратила 235 020 одиниць особового складу.

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