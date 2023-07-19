ISW: оккупанты отказываются воевать и сдаются из-за проблем Росармии на юге Украины

В публикации отмечается, что недавнее снятие с должности Попова решением Минобороны РФ и упомянутые им проблемы продолжают оказывать влияние на российские военные операции на юге Украины, а также на обсуждение этих операций.

Известный российский блогер, связанный с Кремлем, сетовал на операции Сил обороны Украины по истощению российских сил, которые удерживают южные районы на фоне контрнаступления ВСУ.

Он также отметил, что российское военное командование не решило проблемы ротации сил, о которых говорил Попов перед увольнением.

Другой известный "военкор" поддержал уволенного российского генерала, указав, что проблемы, изложенные Поповым, кажутся более важными для решения Минобороны РФ, чем отправка этого командующего в Сирию или другие меры по смягчению информации.

Некоторые российские "военкоры" усилили сообщения об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на Запорожском направлении.

"Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции". - говорится в отчете ISW.

Ключевые выводы:

Атака на мост через Керченский пролив 17 июля, скорее всего, немедленно отразится на российской военной логистике на юге Украины.

РФ нанесла удары якобы по военным объектам на юге Украины в "явном ответе" на атаку на мост через Керченский пролив.

ВСУ вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта на фоне активизации российских наступательных операций и 18 июля добились тактических успехов на границе Харьковской и Луганской областей.

В РФ продолжаются законодательные манипуляции для подавления внутреннего инакомыслия путем введения страха перед уголовной ответственностью.

The Telegraph пришел к выводу, что к насильственной депортации украинских детей активно причастны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусские власти.

Войска РФ продолжали наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово, юго-западнее Кременной, в районах Бахмут и Авдеевка - Донецк, добились ограниченных территориальных успехов на всех направлениях.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвинулись севернее Бахмута.

Украинские силы вели контрнаступательные операции в западной части Донецкой области - восточной части и западной части Запорожской области и, как сообщается, добились ограниченного продвижения.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области, а недавно немного продвинулись в западной части Запорожской области.

Некоторые российские источники предположили, что недавние меры по поддержке развития Росгвардии позволяют ей выступать в качестве альтернативного российского военного формирования.

РФ продолжает формализовать методы социального программирования, ориентированного на молодежь на оккупированных территориях Украины.

Ситуация на фронте на юге Украины

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на ряде направлений, в том числе на Запорожском, Бердянском и Таврическом. Так, Силы обороны продвигаются и улучшают позиции, однако освобождение территорий не происходит быстро из-за сильно заминированной местности и укрепленной российской обороны, на что обратил внимание командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью BBC.

Параллельно с этим ВСУ продолжают наносить удары по российским складам БК и логистическим центрам на оккупированной территории на юге страны.

Как недавно отметили в Минобороны Британии, российские захватчики также страдают от дефицита контрбатарейных радаров.

Около недели назад спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что в этом районе ВСУ взяли в плен рекордное количество российских солдат.