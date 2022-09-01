У ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ на півдні розпочався наприкінці серпня

Час початку контрнаступу української армії повністю збігається з деградацією можливостей армії РФ в західній частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

На думку експертів, також на українське військове командування впливала необхідність якомога швидше почати звільнення окупованих українських земель і людей.

Відзначається, що військові дії в масштабах цього контрнаступу не увінчаються успіхом, або провалом за день, або за тиждень. Українські офіційні особи давно визнали, що у них немає величезної маси механізованих сил, яка потрібна була б для проведення блискавичної операції зі знищення російської оборони в Херсонській області.

Замість цього вони протягом декількох місяців створювали умови, атакуючи і порушуючи російські наземні лінії зв'язку, російське командування і управління, а також російські системи логістики на Херсонському напрямку.

Аналітики ISW відзначають, що у них немає підстав підозрювати, що на вибір часу істотно вплинули недоречні міркування або напруженість у суспільстві.

Ключові висновки