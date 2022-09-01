У ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ на півдні розпочався наприкінці серпня
Час початку контрнаступу української армії повністю збігається з деградацією можливостей армії РФ в західній частині Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
На думку експертів, також на українське військове командування впливала необхідність якомога швидше почати звільнення окупованих українських земель і людей.
Відзначається, що військові дії в масштабах цього контрнаступу не увінчаються успіхом, або провалом за день, або за тиждень. Українські офіційні особи давно визнали, що у них немає величезної маси механізованих сил, яка потрібна була б для проведення блискавичної операції зі знищення російської оборони в Херсонській області.
Замість цього вони протягом декількох місяців створювали умови, атакуючи і порушуючи російські наземні лінії зв'язку, російське командування і управління, а також російські системи логістики на Херсонському напрямку.
Аналітики ISW відзначають, що у них немає підстав підозрювати, що на вибір часу істотно вплинули недоречні міркування або напруженість у суспільстві.
Ключові висновки
- Міноборони Росії розпочало інформаційну операцію з визнання українського контрнаступу провальним. Однак ще занадто рано оцінювати хід контрнаступальної операції.
- Російська окупаційна влада нав'язує українським студентам навчальну програму, спрямовану на усунення уявлення про українську національну ідентичність, що явно відповідає промовам і листам президента Росії Володимира Путіна останніх років.
- Країни G7 засудили спроби Росії відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми напередодні прибуття на станцію делегації МАГАТЕ.
- Російські війська провели обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
- Російські війська завдали наземних ударів південніше Бахмута і вздовж західної околиці Донецька.
- Призначені Росією чиновники в Криму почали відновлювати системи протиповітряної оборони для протидії більш дрібним цілям у відповідь на повторювані атаки безпілотників на півострів. ППО Криму, ймовірно, посилюється за рахунок інших театрів військових дій.
- Забайкальський край оголосив про формування добровольчого інженерно-саперного батальйону "Даурський".
- Українські партизани застосували саморобний вибуховий пристрій у штаб-квартирі політичної організації "Разом з Росією" у Бердянську Запорізької області, де, як повідомляється, окупаційна влада готувалася до фіктивних референдумів.
Раніше ми писали, що Збройні сили України 31 серпня відбили наступ ворога і змусили відійти на Новопавлівському напрямку.
Також повідомлялося, що російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ.
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