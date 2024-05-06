В ISW назвали ключові завдання ЗСУ для початку масштабного контрнаступу

Аналітики відомства послалися на публікацію на сторінках видання Financial Times радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, який заявив, що в 2025 році Україна планує провести контрнаступальну операцію для повернення окупованої Росією української території. Це стане можливим після того, як військова допомога США зупинить подальше просування російських військ у 2024 році.

Представник Білого дому анонсував незначне просування російських військ упродовж невизначеного часу, і зазначив, що військова допомога США не "миттєво перемкне рубильник" ситуації на полі бою в Україні. Салліван також заявив, що американська допомога дозволить українським військам "утримувати лінію фронту" і протистояти російським атакам протягом 2024 року.

"ISW продовжує оцінювати, що знадобиться ще кілька додаткових тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів та почали давати відчутний вплив на полі бою. Прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Крім того, відомство нагадало публікацію видання Financial Times у січні цього року про те, що офіційні особи США виступають за проведення Україною більш "консервативної" "активної оборони" в 2024 році та підготовку до контрнаступу у 2025 році.

"ISW раніше детально доводив, що українська "активна оборона" в 2025 році більш ніж на рік передасть російським військам ініціативу на всьому театрі бойових дій. Це дозволить ворожому командуванню формувати бажані умови, визначаючи час, місце та інтенсивність атак армії РФ. Таким чином, росіяни зможуть контролювати ресурси, які українські війська витрачатимуть впродовж настільки тривалого періоду", - зазначають в Інституті.

У звіті зазначається, що один із російських військових блогерів позитивно відреагував на публікацію FT від 5 травня і зазначив, що росіяни можуть просто завдавати авіаударів планерними бомбами по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо ЗСУ не збираються розпочати контрнаступальну операцію, що потіснить російські сили у цьому році.

В ISW переконані, що тактично суттєве просування російських військ на північний захід від Авдіївки і потенційна загроза російської наступальної операції в Харківській області, безпосередньо пов'язані зі здатністю військ РФ завдавати невибіркові удари планерними бомбами вздовж лінії фронту, обмеженими й ослабленими українськими оборонними операціями, а також контролем військ агресора над ініціативою на всьому театрі бойових дій.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що перш ніж Збройні сили України зможуть позмагатися за ініціативу на всьому театрі воєнних дій і провести контрнаступальну операцію пізніше у 2024 або 2025 роках, їм доведеться реалізувати низку завдань:

отримати й інтегрувати до передових підрозділів американську військову допомогу;

стабілізувати лінію фронту;

захиститися від прогнозованих літніх російських наступальних операцій;

запобігти оперативно суттєвому просуванню РФ;

вирішити поточні проблеми з людськими ресурсами.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій, ігнорують реальну ситуацію на полі бою", - йдеться у звіті ISW.