ЗСУ розширили позиції в Кринках, а окупанти просунулися під Куп'янськом: карти ISW

Сили оборони України розширили позиції на лівому березі Херсонської області, зокрема у Кринках, а також відновили позиції в Невельському біля Авдіївки. Російські окупанти тиснуть на багатьох напрямках, та змогли просунутися під Куп'янськом.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно захопили Котлярівку (на південний схід від Куп'янська), це сталося не пізніше 4 травня, та здійснили інші підтверджені наступи вздовж осі Куп'янськ - Сватове - Кремінна на тлі продовження атак у цьому районі 5 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що загарбники просунулися в західну Котлярівку та південніше н.п. Новоселівське (на північний захід від Сватового).

Війська РФ також вели атаки поблизу Синьківки; Піщаного і Кислівки, Берестового і Стельмахівки, коло Новосадового, Торського і Тернів, біля Серебрянського лісництва, коло Григорівки та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ 5 травня продовжували атакувати на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але, як повідомляється, не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти безуспішно атакували на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Спірного; і на південний захід від Сіверська біля Роздолівки.

5 травня російські загарбники продовжили наступальні дії в районі Часового Яру, але підтверджених територіальних здобутків не досягли.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські повітряно-десантні сили нібито просунулися в напрямку дачної зони на північ від мікрорайону Канал (найсхідніший район Часового Яру) та відтіснили ЗСУ до південної околиці мікрорайону, хоча в ISW не спостерігали візуальних відповідних доказів.

За словами російського блогера, українські війська контратакували на північному та західному адміністративних рубежах Богданівки (на північний схід від Часового Яру), а війська РФ продовжують зміцнювати свої позиції в заказнику Ступки-Голубовські 2 (на південь від мікрорайону Канал).

Російські та українські сили також продовжували бої поблизу Часового Яру, зокрема поблизу мікрорайону Канал і Нового, на схід від міста біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Джерела в соціальних мережах розповсюдили кадри зруйнованого мосту через Сіверсько-Донецький канал Донбасу нібито поблизу мікрорайону Канал, але незрозуміло, хто завдав ударів по об'єкту.

Як заявив речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, окупанти зосередили в районі Часового Яру 20-25 тис. осіб.

В Міноборони РФ 5 травня заявили, що путінські війська окупували Очеретине (на північний захід від Авдіївки).

Капітан Нацгвардії України Володимир Черняк заявив, що загарбники обійшли нову оборону ЗСУ в Очеретиному та змогли сформувати невеликий виступ, оскільки українським силам не вистачало інженерного персоналу, щоб швидко побудувати оборонні позиції у відповідь на наступ росіян.

За словами Черняка, війська РФ просуваються повільно, але він також зазначив, що навіть від поступового просування окупантів важко захиститися, оскільки російські "м'ясні штурми" є "простими, кривавими, нелюдськими та ефективними".

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Архангельського, біля Новокалинового та Новоолександрівки, біля Бердичів і Семенівки, коло Новопокровського, Сокіла та Соловйова.

Війська РФ також продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Авдіївки 5 травня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що окупанти здійснили тактичний наступ у Нетайлове (на південний захід від Авдіївки) і нібито просунулися в населеному пункті на 300 метрів.

Російські війська атакували на захід від Авдіївки в районі Уманського та Яснобродівки та на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, свідчать про те, що ЗСУ могли відновити позиції в Невельському (на південний захід від Авдіївки) у невстановлену дату.

Війська РФ 5 травня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито досягли незначних успіхів на схід від Красногорівки (на захід від Донецька) і в східній Парасковіївці (на південний захід від Донецька).

Окупанти також атакували на захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки та Водяного.

Повідомляється, що війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але жодних підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту 5 травня не було.

4 травня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська начебто просунулися до 500 метрів біля Новомайорського, хоча експерти ISW не спостерігали візуальних доказів цього твердження.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки в районі Новополя та Новодарівки.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися в Роботиному на тлі триваючих позиційних боїв у західній Запорізькій області 5 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в південній частині Роботиного.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Сили оборони України нещодавно розширили свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 5 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, свідчать про те, що ЗСУ розширили свої позиції в Кринках.

Речник Сил оборони півдня України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що війська РФ провели декілька невдалих штурмів поблизу острова Нестрига в дельті річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 травня інформували, що на фронті протягом доби було зафіксовано 103 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні розповіли, що найгарячіша ситуація спостерігається на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Також перед тим в Генштабі повідомили, що станом на ранок 5 травня загальна кількість втрат ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже перевищила 474 тисячі солдатів.