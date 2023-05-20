DeepState: ЗСУ тиснуть на ворога у районі Бахмута, а війська РФ мають успіх у Красногорівки

Російські окупанти не припиняють штурмувати Бахмут в Донецькій області, фіксується невелике просування загарбників у місті, а також у районі Красногорівки біля Авдіївки. При цьому Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують тиснути на противника біля Іванівського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState .

Ситуація на фронті у різних напрямках

На Бахмутській ділянці в самому місті війська РФ мають успіхи в західній частині населеного пункту. Зазначається, що підрозділи ЗСУ утримують рубежі біля "літака".

Російські окупанти просунулися в Бахмуті (фото: скрін deepstatemap.live)

Також українські захисники повністю зачистили урочище Ступки, і продовжують чинити тиск на окупантів на південь від Іванівського біля Бахмута.

Сили оборони України завершили зачистку в районі урочища Ступки (фото: скрін dt.me/DeepStateUA)

Як пишуть аналітики DeepState в Telegram-каналі, ситуація в місті Бахмут "наближається до свого логічного завершення", й "утримання залишків міста вже втратило будь-який сенс".

Так, йдеться у публікації, на флангах війська РФ зазнають значних труднощів, тому загарбники вводять додаткові резерви, у тому числі з числа "ЛНРівців".

На Авдіївському напрямку в районі Красногорівки (на північ від населеного пункту) російські війська мають певний успіх.

"Ворог продовжує накопичувати резерви на околицях Донецька. Північніше Красногорівки ворог провів атаку на наші підрозділи, які втратили позиції аж до залізниці", - пишуть аналітики.

Війська РФ просунулися на північ від Красногорівки (фото: скрін dt.me/DeepStateUA)

У районі Первомайського-Невельського противник провів чотири атаки, і всі вони були відбиті бійцями ЗСУ. В результаті росіяни втратили кілька танків і БМП, а також значну кількість піхоти було ліквідовано та потрапило в полон.

На Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення. Війська РФ намагаються покращити своє тактичне становище за рахунок завдання артилерійських ударів.

На Запорізькому, Таврійському та Сіверському напрямках змін не зафіксовано.

Ситуація у районі Бахмута

У Бахмуті тривають важкі бої. Як зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр 19 травня, війська РФ перетворюють будівлі на попіл, і руїни та фундамент будівель, що лишається, неможливо обороняти, при цьому ЗСУ утримують у місті рубежі району "Літак", який знаходиться в західній частині населеного пункту.

Вона додала, що темпи просування українських військових під Бахмутом знизилися, але вони успішно відбивають усі атаки російських окупантів.

Додамо, що останнім часом українські чиновники та військові підтверджували інформацію про те, що наші захисники прорвали позиції росіян на окремих ділянках під Бахмутом.

Також РБК-Україна писало, що українські військові нещодавно звільнили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.

За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, окупаційні війська під Бахмутом втрачають батальйон на день. Загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що українські воїни здійснили успішний штурм на Бахмутському напрямку, під час якого вибили ворога з його позицій.

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ перехопили тактичну перевагу під Бахмутом, але ця ділянка фронту залишається епіцентром боїв.