В ISW кажуть про "велике занепокоєння" в РФ через збиття трьох Су-34 біля Кринок

"Повідомляється, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня", - йдеться в публікації.

Інформацію про збиття у цю п'ятницю трьох літаків українськими військовими на південному напрямку підтвердили у російських ВПС.

Разом з тим російські "воєнкори" стверджують, що українська ППО збила ці Су-34 в Херсонській області в районі Кринок.

"Російські "воєнкори" відреагували на одиничний інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України", - повідомляється в звіті

Також аналітики ISW нагадали, що перед цим російські загарбники втратили два гелікоптери Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 "під час інциденту" в Брянській області 13 травня 2023 року. Тоді реакція в РФ щодо можливостей ППО ЗСУ була схожою.

Збиття тьох Су-34 окупантів на південному напрямку

Нагадаємо, 22 грудня українські захисники змогли знищити на півдні країни відразу 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Після цього спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, що це - одні з новітніх бортів на озброєнні армії РФ. За допомогою таких літаків окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що наша ППО довго "полювала" за цими Су-34.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що знищення ППО ЗСУ трьох Су-34 інтервентів є нагадуванням російським льотчикам, що Україна відповість кожному вбивці-окупанту.