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В ISW говорят о "большой обеспокоенности" в РФ из-за сбития трех Су-34 возле Крынок

Фото: в ISW высказались о сбитии ВСУ трех российских Су-34 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительную обеспокоенность. Там озабочены возможным усилением возможностей ПВО ВСУ на южном направлении.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина, ссылаясь на новый отчет ISW.

"Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря", - говорится в публикации.

Информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.

Вместе с тем российские "военкоры" утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.

"Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большой озабоченностью относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", - сообщается в отчете

Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была схожей.

Избиение тех Су-34 окупантов на южном направлении

Напомним, 22 декабря украинские защитники смогли уничтожить на юге страны сразу 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

После этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что это - одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. С помощью таких самолетов оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что наша ПВО долго "охотилась" за этими Су-34.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение ПВО ВСУ трех Су-34 интервентов является напоминанием российским летчикам, что Украина ответит каждому убийце-оккупанту.

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