ISW не фіксував просування ЗСУ у Курській області 31 серпня

У суботу, 31 серпня, українські сили продовжували проводити атаки у Курській області РФ, проте підтверджених наступів не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські джерела стверджували, що українські сили проводили атаки:
Деякі російські блогери стверджували, що російські війська витіснили українські війська з Нижньої Парової (на північний схід від Суджі), тоді як інший блогер стверджував, що поселення є спірною "сірою зоною".
Російські джерела стверджували, що російські війська повернули собі 1,5 кілометра території біля Коренева і витіснили українські війська з Нечаєва.
Українські сили безпілотних систем повідомили, що українські безпілотні системи та реактивна артилерія провели спільну місію та вразили російську понтонну переправу через річку Сейм, ймовірно, у районі Глушково.
Повідомляється, що підрозділи загону «Каштан» (чеченський спецназ Ахмат), загону Арбат (російський добровольчий корпус), 1427-го мотострілецького полку (територіальні війська) та невказані осетинські добровольчі підрозділи діють поблизу Нечаєва. Повідомляється, що в Курській області діють підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот), 11-ї та 83-ї повітряно-десантних бригад (ВДВ), 56-го полку ВДВ (7-я дивізія ВДВ) та загону Шир (Російський добровольчий корпус).
За останніми даними, під контролем українських бійців 100 населених пунктів російського регіону, були взяті в полони 594 військовослужбовці Російської Федерації.
Згідно з даними ISW, російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення наступальної операції на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курську область. А отже оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції в усіх секторах.
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