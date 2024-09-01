ISW не фіксував просування ЗСУ у Курській області 31 серпня

Російські джерела стверджували, що українські сили проводили атаки:

на південний захід від Коренева в районі Комарівки та Червоножовтневого;

на південь від Коренево у районі Снагоста;

на схід від Коренева в районі Матвіївки та Крем'яного;

на північний захід від Суджі в районі Бахтинки та Малої Локні;

на північ від Суджі в районі Камишівки та Кіріївки;

на північний схід від Суджі в районі Нечаєва та Мартинівки;

на південь від Суджі у районі Плехово;

на південний схід від Суджі в районі Бірки та Черкаської Конопельки.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська витіснили українські війська з Нижньої Парової (на північний схід від Суджі), тоді як інший блогер стверджував, що поселення є спірною "сірою зоною".

Російські джерела стверджували, що російські війська повернули собі 1,5 кілометра території біля Коренева і витіснили українські війська з Нечаєва.

Українські сили безпілотних систем повідомили, що українські безпілотні системи та реактивна артилерія провели спільну місію та вразили російську понтонну переправу через річку Сейм, ймовірно, у районі Глушково.

Повідомляється, що підрозділи загону «Каштан» (чеченський спецназ Ахмат), загону Арбат (російський добровольчий корпус), 1427-го мотострілецького полку (територіальні війська) та невказані осетинські добровольчі підрозділи діють поблизу Нечаєва. Повідомляється, що в Курській області діють підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот), 11-ї та 83-ї повітряно-десантних бригад (ВДВ), 56-го полку ВДВ (7-я дивізія ВДВ) та загону Шир (Російський добровольчий корпус).