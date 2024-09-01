Российские источники утверждали, что украинские силы проводили атаки:

юго-западнее Коренева в районе Комаровки и Краснооктябрьского;

к югу от Коренево в районе Снагоста;

восточнее Коренева в районе Матвеевки и Кременного;

северо-западнее Суджи в районе Бахтинки и Малой Локни;

к северу от Суджи в районе Камышевки и Кириевки;

северо-восточнее Суджи в районе Нечаева и Мартыновки;

к югу от Суджи в районе Плехово;

юго-восточнее Суджи в районе Бирки и Черкасской Конопельки.

Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска из Нижней Паровой (к северо-востоку от Суджи), тогда как другой блоггер утверждал, что поселение является спорной "серой зоной".

Российские источники утверждали, что российские войска вернули себе 1,5 километра территории у Коренева и вытеснили украинские войска из Нечаева.

Украинские силы беспилотных систем сообщили, что украинские беспилотные системы и реактивная артиллерия провели совместную миссию и поразили российскую понтонную переправу через реку Сейм, вероятно, в районе Глушково.

Сообщается, что подразделения отряда «Каштан» (чеченский спецназ Ахмат), отряда Арбат (русский добровольческий корпус), 1427 мотострелкового полка (территориальные войска) и неуказанные осетинские добровольческие подразделения действуют вблизи Нечаева. Сообщается, что в Курской области действуют подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот), 11-й и 83-й воздушно-десантных бригад (ВДВ), 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и отряда Шир ( Российский добровольческий корпус).