Ефективність Курської операції. РФ передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку, - ISW

Російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення наступальної операції на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курську область. А отже оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції в усіх секторах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Російські джерела, в тому числі користувачі соцмереж, 14 і 17 серпня стверджували, що з Покровського напрямку в Курську область передислокували принаймні роту 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ (2-а загальновійськова армія (ЦВО), ЦВО). Деякі російські та українські спільноти також заявили, що невизначені підрозділи 15-ї ОМСБр передислокувалися в Курську область.

ISW бачив звіти про те, що підрозділи бригади діють на схід від Покровська в середині серпня і до сьогодні.

Очолювана волонтерами OSINT-організація Evocation.info 19 серпня заявила, що Росія також передислокувала частини 1-ї «Слов’янської» мотострілецької бригади (1-й армійський корпус «ДНР» (АК) з Донецького напрямку в Курську область.

ISW не знайшов підтверджень, що передислоковані елементи раніше брали участь у бойових діях на передовій лінії на Торецькому та Покровському напрямках, які вважаються пріоритетними для Росії. Швидше за все, ці передислоковані частини були резервними. Російське командування мало намір використати їх для посилення свого угруповання на цих напрямках і відвернення загрози передчасного завершення операції.

Аналітики Інституту звертають увагу, що рішення передислокувати обмежені підрозділи в Курську область замість залучення до операції із захоплення Покровська чи Торецька свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції в Донецькій області від потреби в живій силі.

ISW підкреслює, що російське командування досі ухилялося від передислокації сил, запланованих для участі в наступальних операціях на Торецькому чи Покровському напрямках, до оборони в Курській області і поки що переважно стягувало сили з менш пріоритетних напрямків — півночі Харківської області, лінії Куп’янськ — Сватове —Кремінна та заходу Запорізької області.

В Інституті зазначили, що передислокація обмежених частин 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме миттєвого впливу на бойову обстановку на Покровському чи Торецькому напрямках, проте можна очікувати подальших подібних рухів.