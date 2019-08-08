Истребители США перехватили российские бомбардировщики у берегов Аляски

Военные истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Как сообщается, были перехвачены четыре бомбардировщика F-22 и CF-18.

"Два истребителя F-22 и два CF-18 и самолеты поддержки с NORAD положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 Bear вошли в зону идентификации ПВО Аляски и Канады", - говорится в сообщении.

Самолеты Российской Федерации оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что британские истребители Typhoon перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. Истребителям пришлось дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии.

Кроме того, американские истребители перехватили шесть самолетов ВВС РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их.

Также 1 августа истребители воздушно-патрульной миссии НАТО обнаружили недалеко от государственной границы Латвии два российских бомбардировщика.