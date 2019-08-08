Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.

Як повідомляється, були перехоплені чотири бомбардувальники F-22 і CF-18.

"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади", - йдеться в повідомленні.

Літаки Російської Федерації залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 8 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що британські винищувачі Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем. Винищувачам довелося двічі піднятися з авіабази НАТО в Естонії.

Крім того, американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ у міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх.

Також 1 серпня винищувачі повітряно-патрульної місії НАТО виявили недалеко від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники.