ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Истребители Британии перехватили пять военных самолетов РФ над Балтийским морем

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 01:06
Истребители Британии перехватили пять военных самолетов РФ над Балтийским морем
Фото: перехват самолетов (raf.mod.uk)

Истребители дважды поднимались с авиабазы НАТО

Британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские ВВС.

Отмечается, что истребителям пришлось дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии. Так, в понедельник, 5 августа, перехватили российский транспортный самолет Ан-26. После этого британские самолеты отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б вблизи воздушного пространства Литвы.

Во вторник, 6 августа, Typhoon вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 вблизи воздушного пространства Эстонии.

"Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения", - говорится в сообщенни ВВС Великобритании.

Ранее американские истребители перехватили шесть самолетов ВВС РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их.

РБК-Украина писало, что 1 августа истребители воздушно-патрульной миссии НАТО обнаружили недалеко от государственной границы Латвии два российских бомбардировщика. 

Аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав, - Столтенберг У границ Латвии обнаружили два российских бомбардировщика
Новости Украины НАТОистребителиРосавиация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь