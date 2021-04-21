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Истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские боевые самолеты

Автор: РБК-Украина

Истребители НАТО перехватили над Балтийским морем группу российских боевых самолетов. Они вылетели с материковой части России и несколько часов находились в международном воздушном пространстве, а затем вернулись обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Союзного военно-воздушного командования.

Отмечается, что 21 апреля в небе над Балтийским морем были замечены два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35. Их на удалении сопровождал самолет дальнего радиолокационного слежения А-50, который, в свою очередь, прикрывали еще два истребителя. Они провели в международном воздушном пространстве над морем около 3 часов и вернулись на материковую часть России.

В перехвате приняли участие боевые самолеты из Германии и Италии, а также польские и датские истребители F-16 с мест постоянного базирования. Они вылетели с аэродром в Польше, Эстонии и Литвы.

"Мероприятие продемонстрировало бдительность и реакцию НАТО на инциденты в воздухе, а также коллективные усилия наших союзников по обеспечению безопасности воздушного пространства для всех его пользователей", - отметили в пресс-службе.

Фото: самолеты в небе (ac.nato.int))

Ранее истребители Королевских воздушных сил Британии подняли с военного аэродрома на краю города Лоссимут для перехвата двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

РБК-Украина писало, что истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем.

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