Истребители НАТО семь раз за неделю поднимали из-за российских самолетов

Истребители НАТО семь раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват самолетов проходил в период с 29 марта по 4 апреля

Об этом сообщили в прес-службе Минобороны Литвы .

В большинстве случаев авиация НАТО поднималась в воздух из-за военных самолетов РФ с отключенными транспондерами. Только с единицами удалось наладить радиосвязь.

Наибольшее количество вылетов - три раза за день - произошло 31 марта. В тот день истребители отряда воздушного патрулирования перехватили один Ил-20, летевший из Калининграда на материковую часть России с выключенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь, без плана полета.

Также истребители НАТО перехватили два Су-27, летевшие из и в Калининград, без использования бортовых транспондеров, без поддержания радиосвязи и без плана полета. Военно-воздушные силы НАТО также перехватили один Ту-134, летевший с материковой части России в Калининград с включенным бортовым транспондером, поддерживая радиосвязь, без плана полета.

31 марта истребители НАТО также перехватили один Ил-20, летевший с материковой части России в Калининград без использования бортового транспондера, поддерживая радиосвязь, и без плана полета.