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Винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем російські бойові літаки

Автор: РБК-Україна

Винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків. Вони вилетіли з материкової частини Росії і кілька годин перебували в міжнародному повітряному просторі, а потім повернулися назад.

Про це повідомляє прес-служба Союзної військово-повітряного командування.

Відзначається, що 21 квітня в небі над Балтійським морем були помічені два російські бомбардувальники Ту-160 в супроводі винищувачів Су-27 і Су-35. Їх на видаленні супроводжував літак дальнього радіолокаційного стеження А-50, який, в свою чергу, прикривали ще два винищувачів. Вони провели в міжнародному повітряному просторі над морем близько 3 годин і повернулися на материкову частину Росії.

У перехопленні взяли участь бойові літаки з Німеччини та Італії, а також польські та датські винищувачі F-16 з місць постійного базування. Вони вилетіли з аеродром в Польщі, Естонії та Литви.

"Захід продемонструвало пильність і реакцію НАТО на інциденти в повітрі, а також колективні зусилля наших союзників по забезпеченню безпеки повітряного простору для всіх його користувачів", - відзначили в прес-службі.

Фото: літаки в небі (ac.nato.int))

Раніше винищувачі Королівських повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссимут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.

РБК-Україна писало, що винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяЛітак
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