Винищувач військово-повітряних сил Тайваню зник з радарів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News .

"Під час навчань біля узбережжя селища Дунші в місті Цзяї винищувач F-16v раптово зник з екранів радарів, і наземні екіпажі втратили з ним зв'язок", - пише видання.

Як стало відомо, винищувач піднявся в повітря з авіабази в місті Цзяї у вівторок о 14:55 за місцевим часом для виконання планової навчальної місії, о 15:23 він зник з радарів.

В даний час проводиться пошуково-рятувальна операція.