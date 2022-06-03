История знает, чем это закончилось: в России отреагировали на намерение Германии увеличить армию

Российская Федерация будет следить за намерением Германии увеличить количество вооруженных сил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
"Будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности Вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что намерение Германии иметь самую большую армию в Европе среди стран НАТО, свидетельствует о том, что страна "взяла курс на формируемую ремилитаризацию"
"Чем это может закончиться, к сожалению, хорошо известно из истории", - отметила дипломат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует внести изменения в свою конституцию, чтобы создать специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро.
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