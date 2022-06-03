История знает, чем это закончилось: в России отреагировали на намерение Германии увеличить армию

"Будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности Вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что намерение Германии иметь самую большую армию в Европе среди стран НАТО, свидетельствует о том, что страна "взяла курс на формируемую ремилитаризацию"

"Чем это может закончиться, к сожалению, хорошо известно из истории", - отметила дипломат.