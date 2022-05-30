Германия изменит конституцию и создаст оборонный фонд в 100 млрд евро

Германия внесет изменения в свою конституцию, чтобы создать специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро, проект которого возник после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эти деньги в течение нескольких лет будут потрачены на увеличение оборонного бюджета Германии, а также позволят стране выполнить задачу НАТО по ежегодному расходованию на оборону 2% от своего ВВП.

Напомним, ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца за то, что Украина до сих пор не получила немецкое тяжелое вооружение.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какое оружие, по его мнению, наиболее реально получить от Германии.

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