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Історія знає, чим це закінчилось: в Росії відреагували на намір Німеччини збільшити армію

Фото: Марія Захарова, представник російського МЗС (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація стежитиме за наміром Німеччини збільшити кількість збройних сил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"Уважно слідкуватимемо за анонсованим переозброєнням і можливим збільшенням чисельності Збройних сил ФРН з урахуванням наявних у неї міжнародно-правових зобов'язань про стриманість у військовій сфері", - заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова відзначила, що намір Німеччини мати найбільшу армію в Європі серед країн НАТО, свідчить про те, що країна "взяла курс на формовану ремілітаризацію”

"Чим це може закінчитися, на жаль, добре відомо з історії", - відзначила дипломат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує внести зміни до своєї конституції, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро.

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