История Uncharted. Приключения авантюриста Дрейка стали экранизацией

С чего все началось

Игровая серия Uncharted стартовала в 2007 году. Проектом занимается студия Naughty Dog, которую в 2011 году приобрела компания Sony. Японцы хотели, чтобы американская команда разрабатывала эксклюзивные игры для консолей PlayStation.

Сначала студия создала Jak and Daxter для PlayStation 2, а после – уже Uncharted. Последняя вышла в конце 2007 года для игровой консоли PlayStation 3. Всего вышло 8 игр серии, в том числи для мобильных устройств и портативных консолей.

Игры серии Uncharted

Основная серия Uncharted включает в себя 4 игры. Среди них: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception, Uncharted 4: A Thief’s End.

Главный герой игры – Нейтан Дрейк. Он – искатель приключений и охотник за сокровищами, называющий себя потомком сэра Фрэнсиса Дрейка. У главного героя есть спутники: Виктор Салливан – друг и наставник Нейта, а также Елена Фишер – журналистка, снимающая документальный фильм об экспедиции Дрейка.

Какие игры выходили под брендом Uncharted:

Uncharted: Drake’s Fortune. Игра вышла в 2007 году на PlayStation 3. Это первая игра серии. События разворачиваются на острове в Тихом океане. Там Дрейк пытается найти сокровище Эльдорадо.

Uncharted 2: Among Thieves. Игра вышла в 2009 году на PlayStation 3. На этот раз Дрейк отправился по следам знаменитого путешественника Марко Поло. Главный герой ищет мифической страны Шамбалы, где согласно легендам находится камень Чинтамани.

Uncharted 3: Drake’s Deception. Игра вышла в 2011 году на PlayStation 3. В этот раз Нейт и Салли ищут "Атлантиду песков" в Аравийской пустыне.

Uncharted: Golden Abyss. Игра вышла в 2011 году на PlayStation Vita. Это приквел первой части серии.

Uncharted: Fight for Fortune. Игра вышла в 2012 году на PlayStation Vita. Это игра в жанре карточной стратегии.

Uncharted: The Nathan Drake Collection. Сборник вышел в 2015 году на PlayStation 4. Это переиздание первых частей для PlayStation 4. Сборник поддерживает разрешение 1080р и частоту 60 кадров в секунду.

Uncharted: Fortune Hunter. Игра вышла в 2016 году на iOS и Android. Это головоломка для мобильных устройств.

Uncharted 4: A Thief’s End. Игра вышла в 2016 году на PlayStation 4. В этот раз Нейтан отправляется со своим братом Сэмом и Салли на поиски Либерталии.

Uncharted: The Lost Legacy. Игра вышла в 2017 году на PlayStation 4. Это полноценная игра, которая изначально должна была быть дополнением. В ней Хлоя Фрейзер и Надин Росс отправляются в Индию на поиски бивня Ганеши.

Экранизация

Популярный американский кинопродюсер Ави Арад ("Железный человек", "Человек-паук", "Люди Икс") в 2008 году заявил о проработке экранизации Uncharted с подразделением Sony. После длительных изменений в команде снять фильм доверили Рубену Флейшеру. Автор "Венома" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд" должен был снять фильм, который стал бы предысторией к играм.

Съемки стартовали в марте 2020 года. Изначально работу планировали около Берлина, но позже перенесли в Испанию. Свои коррективы внесла пандемия. В итоге после паузы в несколько месяцев съемки возобновили в июле в Германии. Заключительные кадры сняли в октябре 2020 года.

В качестве источника для экранизации стала четвертная часть Uncharted 4: A Thief’s End. Новый сценарий написали Арт Макрум и Мэтт Холлоуэй. На роль главного героя студия выбрала Тома Холланда – актеру предложили сыграть молодого Нейтана Дрейка. Его соперника – Виктора Салливана – сыграл Марк Уолберг.

Сюжет фильма Uncharted

Фильм расскажет историю о том, как соперники Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг) станут верными напарниками. Парочка займется поиском приключений и сокровищ. Вместе Дрейк и Салли должны будут не только приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории, а также найти Сэма – потерянного брата Нейтана.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг. Также в фильме появится София Тейлор Али в образе Хлои Фрейзер, а вот главного злодея сыграл Антонио Бандерас.

Чем еще занимается Naughty Dog

Компанию основали в 1984 году Энди Гавин и Джейсон Рубин. Тогда она называлась Jam Software. Основатели студии работали над играми в своем гараже, а уже в 1989 году компанию переименовали в Naughty Dog.

Известность компании принесла первая часть игры Crash Bandicoot. Серия стала эксклюзивом для консоли PlayStation. Проектом начали заниматься в 1994 году. После этого в 2001 году компанию купила Sony.

Далее последовали игры Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us. Последняя получила 10 наград на D.I.C.E. 2013 и 10 номинаций BAFTA. В 2013 году Naughty Dog получала награду "Студия-разработчик года" на VGX. Аналогичные награды компания получила в том же 2013 в 2020 году на Golden Joystick Awards.