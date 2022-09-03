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История с третьим армейским корпусом РФ растянется до ноября, - Скибицкий

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

История с переброской третьего армейского корпуса Российской Федерации в Украину растянется до ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки при Минобороны.

"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема - человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца", - отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, также проблемой является комплектование техникой и вооружением.

"Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте", - добавил он.

Напомним, в конце августа стало известно, что Россия намерена перебросить в Украину так называемый третий армейский корпус. Международные эксперты полагают, что он не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя.

В Офисе президента Украины оценивают его численность в 15 000 военных.

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