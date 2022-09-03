RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Історія з третім армійським корпусом РФ розтягнеться до листопада, - Скібіцький

Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Історія з перекиданням третього армійського корпусу Російської Федерації в Україну розтягнеться до листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки при Міноборони.

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема - людський ресурс. Укомплектування фахівцями. Щоб підготувати нормального фахівця, потрібно 3-4 місяці", - зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, також проблемою є комплектування технікою та озброєнням.

"Вся новітня техніка була на озброєнні батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Росія має намір перекинути в Україну так званий третій армійський корпус. Міжнародні експерти вважають, що він не зробить істотного впливу на ситуацію на полі бою.

В Офісі президента України оцінюють його чисельність у 15 000 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України