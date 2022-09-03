История с третьим армейским корпусом РФ растянется до ноября, - Скибицкий
История с переброской третьего армейского корпуса Российской Федерации в Украину растянется до ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки при Минобороны.
"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема - человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца", - отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
По его словам, также проблемой является комплектование техникой и вооружением.
"Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте", - добавил он.
Напомним, в конце августа стало известно, что Россия намерена перебросить в Украину так называемый третий армейский корпус. Международные эксперты полагают, что он не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя.
В Офисе президента Украины оценивают его численность в 15 000 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.