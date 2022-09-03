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Історія з третім армійським корпусом РФ розтягнеться до листопада, - Скібіцький

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Київ, Субота 03 вересня 2022 15:30
Історія з третім армійським корпусом РФ розтягнеться до листопада, - Скібіцький Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Історія з перекиданням третього армійського корпусу Російської Федерації в Україну розтягнеться до листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки при Міноборони.

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема - людський ресурс. Укомплектування фахівцями. Щоб підготувати нормального фахівця, потрібно 3-4 місяці", - зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, також проблемою є комплектування технікою та озброєнням.

"Вся новітня техніка була на озброєнні батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Росія має намір перекинути в Україну так званий третій армійський корпус. Міжнародні експерти вважають, що він не зробить істотного впливу на ситуацію на полі бою.

В Офісі президента України оцінюють його чисельність у 15 000 військових.

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