Історичний успіх: українські гімнастки здобули золото і бронзу на юніорському ЧС

Українські юніорки зробили справжній прорив на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, здобувши перші в історії країни золоті та бронзові нагороди. Під час змагань у Софії дівчата показали високий рівень майстерності, встановивши нові рекорди й підкоривши світову арену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Упродовж 18–22 червня болгарська Софія приймала чемпіонат світу з художньої гімнастики серед юніорок.

Україна була представлена лише в групових вправах. До складу команди увійшли дівчата, які цьогоріч вперше в історії здобули "золото" у багатоборстві на чемпіонаті Європи: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко і Таїсія Редька.

"Юні українки продовжили переписувати історію вітчизняної художньої гімнастики!". - зауважили в НОК.

За даними комітету, спочатку дівчата здобули першу медаль в історії України на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики у груповому багатоборстві - "бронзу".

Судді оцінили виступи українок в 48,400 бала, що дозволило піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани.

Однак, на досягнутому українки не зупинилися: у заключний змагальний день дівчата блискуче виступили у фіналі з 10 булавами, завоюваши перше в історії України "золото" юніорського ЧС з художньої гімнастики.

Найближчих переслідувачок, команду Італії, українки випередили на 0,700 бала.