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Исторический успех: украинские гимнастки добыли золото и бронзу на юниорском ЧМ

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 18:57
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Исторический успех: украинские гимнастки добыли золото и бронзу на юниорском ЧМ Фото: украинские гимнастки (facebook.com/EuropeanGymnastics)
Автор: Карина Левицкая

Украинские юниорки совершили настоящий прорыв на чемпионате мира по художественной гимнастике, завоевав первые в истории страны золотые и бронзовые награды. Во время соревнований в Софии девушки показали высокий уровень мастерства, установив новые рекорды и покорив мировую арену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

В течение 18-22 июня болгарская София принимала чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Украина была представлена только в групповых упражнениях. В состав команды вошли девушки, которые в этом году впервые в истории завоевали "золото" в многоборье на чемпионате Европы: Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.

"Юные украинки продолжили переписывать историю отечественной художественной гимнастики!". - отметили в НОК.

По данным комитета, сначала девушки получили первую медаль в истории Украины на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье - "бронзу".

Судьи оценили выступления украинок в 48,400 балла, что позволило подняться на третью ступеньку пьедестала почета.

Однако, на достигнутом украинки не остановились: в заключительный соревновательный день девушки блестяще выступили в финале с 10 булавами, завоевав первое в истории Украины "золото" юниорского ЧМ по художественной гимнастике.

Ближайших преследовательниц, команду Италии, украинки опередили на 0,700 балла.

Фото: украинские гимнастки (facebook.com/EuropeanGymnastics)

Новости спорта

Заметим, что этот день стал результативным и для украинки Людмилы Лузан. С чемпионата Европы-2025 по гребле на каноэ в чешском Рачице спортсменка возвращается с четырьмя наградами.

Ранее сообщили, что заявила Ярослава Магучих после двух подряд поражений на этапах Бриллиантовой лиги.

Также читайте, как гимнастка Онофрийчук выиграла историческое "золото" для Украины на Евро-2025.

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