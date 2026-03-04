Історичний удар: Пентагон вперше випробував у бою наступника ракет ATACMS

США вперше в історії вдарили по Ірану ракетами PrSM під час масштабної повітряної операції. А ЦАХАЛ скинув 5000 бомб, знищивши ядерний центр і сотні ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post, Lockheed Martin та заяву Центрального командування США у соцмережі X.
Під час "широкомасштабних" ударів ВПС Ізраїлю атакували комплекс будівель, де базуються штаб-квартири КВІР, воєнізованого ополчення "Басідж" та сил "Кудс".
У ЦАХАЛ наголосили, що ціллю стали іранські оперативники, відповідальні за репресії всередині країни та організацію нападів на Ізраїль.
Окрему увагу приділили об'єктам ядерної та ракетної програм. Речниця ЦАХАЛ бригадний генерал Еффі Дефрін повідомила про ліквідацію секретного ядерного об’єкта "Мін-Задай" під Тегераном.
"Стежачи за вченими, Армія оборони Ізраїлю змогла дізнатися про небезпечний характер цієї діяльності, що може допомогти Тегерану відновити деякі аспекти розробки зброї для створення ядерної бомби", - заявила Еффі Дефрін.
За даними військових, з початку війни на Іран було скинуто вже 5000 бомб.
Основний акцент зроблено на нейтралізації балістичної загрози. В Ісфахані уражено потужності з виробництва ракет "Гадр", які здатні досягати території Ізраїлю.
Наразі загальна кількість знищених або виведених з ладу пускових установок наближається до 400 одиниць.
На тлі ізраїльської операції Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило перший в історії випадок бойового використання високоточних ракет PrSM під час операції "Епічна лють".
"Я просто не можу не пишатися нашими чоловіками та жінками у формі, які використовують інновації, щоб створювати дилеми для ворога", - прокоментував командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.
Ракета високої точності (PrSM) - це зброя класу "земля-земля" нового покоління. Вона розроблена для нейтралізації та придушення цілей за допомогою ракет непрямого вогню.
Завдяки впровадженню цієї системи Командувач Об'єднаних сил отримає:
Такі розширені можливості є критично важливими для успішного виконання вогневих завдань у підтримку операцій в усіх доменах.
Нагадаємо, нинішня ескалація перейшла у фазу повномасштабної війни після того, як Ізраїль оголосив про початок операції "Ревіння лева». У межах цього протистояння ЦАХАЛ уже знищив ключові іранські системи ППО, фактично залишивши стратегічні об'єкти Тегерана без захисту з повітря.
Також Ізраїль міг вперше в історії відбити повітряну атаку застосувавши новітні засоби перехоплення.
Водночас у США заявили про намір встановити повний контроль над регіональною безпекою, аби не допустити розширення конфлікту.