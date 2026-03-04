Історичний удар: Пентагон вперше випробував у бою наступника ракет ATACMS

Удар по силовому блоку Ірану

Під час "широкомасштабних" ударів ВПС Ізраїлю атакували комплекс будівель, де базуються штаб-квартири КВІР, воєнізованого ополчення "Басідж" та сил "Кудс".

У ЦАХАЛ наголосили, що ціллю стали іранські оперативники, відповідальні за репресії всередині країни та організацію нападів на Ізраїль.

Окрему увагу приділили об'єктам ядерної та ракетної програм. Речниця ЦАХАЛ бригадний генерал Еффі Дефрін повідомила про ліквідацію секретного ядерного об’єкта "Мін-Задай" під Тегераном.

"Стежачи за вченими, Армія оборони Ізраїлю змогла дізнатися про небезпечний характер цієї діяльності, що може допомогти Тегерану відновити деякі аспекти розробки зброї для створення ядерної бомби", - заявила Еффі Дефрін.

Знищення ракетного арсеналу

За даними військових, з початку війни на Іран було скинуто вже 5000 бомб.

Основний акцент зроблено на нейтралізації балістичної загрози. В Ісфахані уражено потужності з виробництва ракет "Гадр", які здатні досягати території Ізраїлю.

Наразі загальна кількість знищених або виведених з ладу пускових установок наближається до 400 одиниць.

Застосування новітньої зброї США

На тлі ізраїльської операції Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило перший в історії випадок бойового використання високоточних ракет PrSM під час операції "Епічна лють".

"Я просто не можу не пишатися нашими чоловіками та жінками у формі, які використовують інновації, щоб створювати дилеми для ворога", - прокоментував командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

Характеристики та можливості системи

Ракета високої точності (PrSM) - це зброя класу "земля-земля" нового покоління. Вона розроблена для нейтралізації та придушення цілей за допомогою ракет непрямого вогню.

Завдяки впровадженню цієї системи Командувач Об'єднаних сил отримає:

збільшену дальність ураження;

підвищену летальність та живучість підрозділів;

збільшене ракетне навантаження.

Такі розширені можливості є критично важливими для успішного виконання вогневих завдань у підтримку операцій в усіх доменах.