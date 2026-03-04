RU

Исторический удар: Пентагон впервые испытал в бою преемника ракет ATACMS

21:55 04.03.2026 Ср
3 мин
Что показал первый боевой дебют ракеты, о которой до сих пор говорили лишь в теории?
aimg Сергей Козачук
Фото: дальнобойные высокоточные ударные ракеты PrSM (wikipedia.org)

США впервые в истории ударили по Ирану ракетами PrSM во время масштабной воздушной операции. А ЦАХАЛ сбросил 5000 бомб, уничтожив ядерный центр и сотни ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, Lockheed Martin и заявление Центрального командования США в соцсети X.

Читайте также: В США заявили, что получат полный контроль над небом Ирана "менее чем за неделю"

Удар по силовому блоку Ирана

Во время "широкомасштабных" ударов ВВС Израиля атаковали комплекс зданий, где базируются штаб-квартиры КСИР, военизированного ополчения "Басидж" и сил "Кудс".

В ЦАХАЛ отметили, что целью стали иранские оперативники, ответственные за репрессии внутри страны и организацию нападений на Израиль.

Отдельное внимание уделили объектам ядерной и ракетной программ. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин сообщила о ликвидации секретного ядерного объекта "Мин-Задай" под Тегераном.

"Следя за учеными, Армия обороны Израиля смогла узнать об опасном характере этой деятельности, что может помочь Тегерану возобновить некоторые аспекты разработки оружия для создания ядерной бомбы", - заявила Эффи Дефрин.

Уничтожение ракетного арсенала

По данным военных, с начала войны на Иран было сброшено уже 5000 бомб.

Основной акцент сделан на нейтрализации баллистической угрозы. В Исфахане поражены мощности по производству ракет "Гадр", которые способны достигать территории Израиля.

Сейчас общее количество уничтоженных или выведенных из строя пусковых установок приближается к 400 единицам.

Применение новейшего оружия США

На фоне израильской операции Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило первый в истории случай боевого использования высокоточных ракет PrSM во время операции "Эпическая ярость".

"Я просто не могу не гордиться нашими мужчинами и женщинами в форме, которые используют инновации, чтобы создавать дилеммы для врага", - прокомментировал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Характеристики и возможности системы

Ракета высокой точности (PrSM) - это оружие класса "земля-земля" нового поколения. Оно разработано для нейтрализации и подавления целей с помощью ракет непрямого огня.

Благодаря внедрению этой системы Командующий Объединенных сил получит:

  • увеличенную дальность поражения;
  • повышенную летальность и живучесть подразделений;
  • увеличенную ракетную нагрузку.

Такие расширенные возможности являются критически важными для успешного выполнения огневых задач в поддержку операций во всех доменах.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, нынешняя эскалация перешла в фазу полномасштабной войны после того, как Израиль объявил о начале операции "Рев льва". В рамках этого противостояния ЦАХАЛ уже уничтожил ключевые иранские системы ПВО, фактически оставив стратегические объекты Тегерана без защиты с воздуха.

Также Израиль мог впервые в истории отразить воздушную атаку применив новейшие средства перехвата.

В то же время в США заявили о намерении установить полный контроль над региональной безопасностью, чтобы не допустить расширения конфликта.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранБлижний восток