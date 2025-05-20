Історичний прорив! Три українські клуби зіграють у жіночих єврокубках: хто і де стартує

У сезоні 2025/26 одразу три українські футбольні клуби візьмуть участь у жіночих єврокубках - таке трапиться вперше в історії. Це стало можливим після зміни формату єврокубкових змагань УЄФА і появи нового турніру - Кубка Європи, жіночого аналога Ліги Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкові результати Вищої ліги 2024/25.
Чемпіон України - "Ворскла" (Полтава) - стартує в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (шлях чемпіонок).
"Металіст 1925" (Харків) як віцечемпіон гратиме в тому ж раунді, але по шляху ліги.
Бронзовий призер - "Колос" із Ковалівки - розпочне боротьбу в першому раунді Кубка Європи.
УЄФА вперше запровадив другий єврокубковий турнір - Кубок Європи. У ньому зіграють команди, які не пробилися до основної сітки ЛЧ або вибули з неї.
Основна сітка Ліги чемпіонів тепер включає 18 команд. Групового етапу немає - кожна команда грає по 6 матчів із суперниками з трьох рейтингових кошиків.
Плейоф із 1/8 фіналу залишився у форматі "на виліт" і в ЛЧ, і в Кубку Європи.
Як вже було сказано, "Ворскла" стартує з другого раунду кваліфікації (шлях чемпіонок). Ці змагання передбачають для українок участь у мінітурнірі, в рамках якого вони зіграють два матчі: півфінал і фінал або гру за третє місце.
Якщо "Ворскла" переможе у фіналі мінітурніру, команда вийде до третього - вирішального - раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє двоматчеве протистояння з іншим переможцем другого раунду.
У разі поразки у фіналі, полтавки продовжать виступ у Кубку Європи:
"Металіст 1925" також стартує з другого раунду, але в межах "шляху ліги". Команда Володимира Пятенка зіграє в мінітурнірі за аналогічною схемою: півфінал, фінал або матч за третє місце.
Перемога у фіналі мінітурніру дозволить українкам вийти до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де на них чекатиме двоматчеве протистояння.
У разі поразки у фіналі мінітурніру "Металіст 1925" отримає шанс продовжити сезон у Кубку Європи:
"Колос" - єдиний український представник у новому турнірі. Клуб стартує з першого раунду, де на них чекають стикові матчі одразу "на виліт" (24 клуби, 12 пар).
Якщо українки виграють двоматчеве протистояння, команда вийде до другого - завершального - раунду кваліфікації Кубка Європи, де на неї чекатиме ще одна пара матчів - вдома та на виїзді. У разі поразки єврокубковий сезон для ковалівського клубу завершиться.
Нагадаємо, днями київське "Динамо" здобуло 30-й чемпіонський титул, а також стали відомі всі призери УПЛ.
Раніше ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на турнір у Канаді.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний сайт УЄФА, сайти ФК "Ворскла", "Металіст 1925" і "Колос".