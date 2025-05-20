Історичний прорив! Три українські клуби зіграють у жіночих єврокубках: хто і де стартує

Хто представить Україну в єврокубках

Чемпіон України - "Ворскла" (Полтава) - стартує в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (шлях чемпіонок).

"Металіст 1925" (Харків) як віцечемпіон гратиме в тому ж раунді, але по шляху ліги.

Бронзовий призер - "Колос" із Ковалівки - розпочне боротьбу в першому раунді Кубка Європи.

Що змінюється в єврокубках для жінок у сезоні 2025/26

УЄФА вперше запровадив другий єврокубковий турнір - Кубок Європи. У ньому зіграють команди, які не пробилися до основної сітки ЛЧ або вибули з неї.

Основна сітка Ліги чемпіонів тепер включає 18 команд. Групового етапу немає - кожна команда грає по 6 матчів із суперниками з трьох рейтингових кошиків.

Плейоф із 1/8 фіналу залишився у форматі "на виліт" і в ЛЧ, і в Кубку Європи.

Формати змагань для українських клубів

Як вже було сказано, "Ворскла" стартує з другого раунду кваліфікації (шлях чемпіонок). Ці змагання передбачають для українок участь у мінітурнірі, в рамках якого вони зіграють два матчі: півфінал і фінал або гру за третє місце.

Якщо "Ворскла" переможе у фіналі мінітурніру, команда вийде до третього - вирішального - раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє двоматчеве протистояння з іншим переможцем другого раунду.

У разі поразки у фіналі, полтавки продовжать виступ у Кубку Європи:

2 місце: старт у другому, заключному раунді кваліфікації

3 місце: перехід у перший кваліфікаційний раунд Кубка Європи

4 місце (поразка у матчі за третє): припинення участі в євросезоні

Футболістки "Ворскли" (фото: vorskla.com.ua)

"Металіст 1925" також стартує з другого раунду, але в межах "шляху ліги". Команда Володимира Пятенка зіграє в мінітурнірі за аналогічною схемою: півфінал, фінал або матч за третє місце.

Перемога у фіналі мінітурніру дозволить українкам вийти до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де на них чекатиме двоматчеве протистояння.

У разі поразки у фіналі мінітурніру "Металіст 1925" отримає шанс продовжити сезон у Кубку Європи:

2 місце: вихід до другого, вирішального раунду кваліфікації

3 місце: старт у першому раунді

4 місце: виліт із єврокубків і завершення міжнародного сезону для команди

Футболістки "Металіста 1925" (фото: metalist1925.com)

"Колос" - єдиний український представник у новому турнірі. Клуб стартує з першого раунду, де на них чекають стикові матчі одразу "на виліт" (24 клуби, 12 пар).

Якщо українки виграють двоматчеве протистояння, команда вийде до другого - завершального - раунду кваліфікації Кубка Європи, де на неї чекатиме ще одна пара матчів - вдома та на виїзді. У разі поразки єврокубковий сезон для ковалівського клубу завершиться.

Футболістки "Колоса" (фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

Коли жеребкування і перші матчі