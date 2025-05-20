Исторический прорыв! Три украинских клуба сыграют в женских еврокубках: кто и где стартует

Кто представит Украину в еврокубках

Чемпион Украины - "Ворскла" (Полтава) - стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (путь чемпионок).

"Металлист 1925" (Харьков) как вице-чемпион будет играть в том же раунде, но по пути лиги.

Бронзовый призер - "Колос" из Ковалевки - начнет борьбу в первом раунде Кубка Европы.

Что меняется в еврокубках для женщин в сезоне 2025/26

УЕФА впервые ввел второй еврокубковый турнир - Кубок Европы. В нем сыграют команды, которые не пробились в основную сетку ЛЧ или выбыли из нее.

Основная сетка Лиги чемпионов теперь включает 18 команд. Группового этапа нет - каждая команда играет по 6 матчей с соперниками из трех рейтинговых корзин.

Плей-офф с 1/8 финала остался в формате "на вылет" и в ЛЧ, и в Кубке Европы.

Форматы соревнований для украинских клубов

Как уже было сказано, "Ворскла" стартует со второго раунда квалификации (путь чемпионок). Эти соревнования предусматривают для украинок участие в мини-турнире, в рамках которого они сыграют два матча: полуфинал и финал или игру за третье место.

Если "Ворскла" победит в финале мини-турнира, команда выйдет в третий - решающий - раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет двухматчевое противостояние с другим победителем второго раунда.

В случае поражения в финале, полтавчане продолжат выступление в Кубке Европы:

2 место: старт во втором, заключительном раунде квалификации

3 место: переход в первый квалификационный раунд Кубка Европы

4 место (поражение в матче за третье): прекращение участия в евросезоне

Футболистки "Ворсклы" (фото: vorskla.com.ua)

"Металлист 1925" также стартует со второго раунда, но в рамках "пути лиги". Команда Владимира Пятенко сыграет в мини-турнире по аналогичной схеме: полуфинал, финал или матч за третье место.

Победа в финале мини-турнира позволит украинкам выйти в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где их будет ждать двухматчевое противостояние.

В случае поражения в финале мини-турнира "Металлист 1925" получит шанс продолжить сезон в Кубке Европы:

2 место: выход во второй, решающий раунд квалификации

3 место: старт в первом раунде

4 место: вылет из еврокубков и завершение международного сезона для команды

Футболистки "Металлиста 1925" (фото: metalist1925.com)

"Колос" - единственный украинский представитель в новом турнире. Клуб стартует с первого раунда, где их ждут стыковые матчи сразу "на вылет" (24 клуба, 12 пар).

Если украинки выиграют двухматчевое противостояние, команда выйдет во второй - заключительный - раунд квалификации Кубка Европы, где ее будет ждать еще одна пара матчей - дома и на выезде. В случае поражения еврокубковый сезон для ковалевского клуба завершится.

Футболистки "Колоса" (фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

Когда жеребьевка и первые матчи