Ребров оголосив склад збірної на турнір у Канаді: є сенсаційні новачки
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Протягом змагання "синьо-жовті" проведуть два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.
7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарями – збірною Канади, а 10-го числа – із Новою Зеландією.
До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного.
Склад збірної України:
Воротарі:
- Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
- Дмитро Різник ("Шахтар")
Захисники:
- Микола Матвієнко ("Шахтар")
- Валерій Бондар ("Шахтар")
- Владислав Дубінчак ("Динамо")
- Олександр Тимчик ("Динамо")
- Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Олександр Мартинюк ("Олександрія")
- Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)
- Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
- Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)
Півзахисники:
- Микола Шапаренко ("Динамо")
- Микола Михайленко ("Динамо")
- Олександр Піхальонок ("Динамо")
- Владислав Кабаєв ("Динамо")
- Георгій Судаков ("Шахтар")
- Єгор Назарина ("Шахтар")
- Артем Бондаренко ("Шахтар")
- Олексій Гуцуляк ("Полісся")
- Олександр Назаренко ("Полісся")
- Іван Калюжний ("Олександрія")
- Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
- Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
- Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)
Нападник:
- Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
Резервний список:
- Юхим Конопля ("Шахтар")
- Дмитро Криськів ("Шахтар")
- Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
- Олександр Сваток ("Остін", США)
Найбільше представництво
У заявці – по шість представників "Динамо" і "Шахтаря". Ще два футболісти донецького клубу перебувають у резервному списку.
Відсутні у заявці
У переліку з неназваних причин відсутні футболісти, що раніше стабільно отримували виклик до національної команди.
- Віталій Миколенко (захисник, "Евертон", Англія)
- Андрій Ярмоленко (півзахисник, "Динамо")
- Артем Довбик (нападник, "Рома", Італія)
Не потрапили до списку також футболісти молодіжної збірної: вони готуватимуться до Євро-2025, який пройде з 12 червня до 5 липня в Словаччині.
- Єгор Ярмолюк (півзахисник, "Брентфорд", Англія)
- Владислав Ванат (нападник, "Динамо")
Хто може дебютувати
Шанс провести свій перший матч у складі національної команди отримали:
- Олександр Мартинюк (захисник, "Олександрія")
- Микола Михайленко (півзахисник, "Динамо")
Обидва футболісти грали за олімпійську збірну України на Іграх-2024 у Парижі.
Євген Чеберко повернувся до збірної після майже п'ятирічної перерви (фото: instagram.com/cheber98)
Повернення у збірну
Уперше з листопада 2020 року до табору "синьо-жовтих" викликаний захисник Євген Чеберко, який нині виступає за американський "Коламбус Крю".
Особливості турніру та суперники
Canadian Shield пройде за дещо незвичними правилами. У всіх матчах буде визначатися переможець. Якщо протягом 90 хвилин суперники не виявлять сильнішого, вони будуть виконувати післяматчеві пенальті.
Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.
А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.
Раніше організатори назвали дату й місце церемонії "Золотий м'яч"-2025.
Також показали оновлену емблему "Динамо", з якою команда вийде на наступний матч.