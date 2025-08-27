Російський олігарх через суд знову намагається оскаржити санкції ЄС

Німецький адвокат Усманова вимагає від Федерального суду Німеччини дозволити подати позов проти Ради ЄС за "наклеп" - нібито через формулювання в обґрунтуванні обмежень від 2023 року.

У документах ЄС Усманова називали "особою, наближеної до Путіна", яка вирішує бізнесові питання російського диктатора Володимира Путіна. Крім того, його нібито називали "улюбленим олігархом" Путіна.

Якщо апеляцію задовольнять, це стане першим випадком, коли Рада ЄС опиниться у німецькому суді за подібними звинуваченнями.

Попередні спроби Усманова

Це вже не перша спроба олігарха оскаржити санкції Європейського союзу. Раніше він звертався до Суду ЄС, але безрезультатно. Тепер його захист намагається атакувати санкційний механізм через інший правовий шлях - ставлячи під сумнів достовірність обґрунтувань у документах.