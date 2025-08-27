Російський олігарх через суд знову намагається оскаржити санкції ЄС

Російський бізнесмен Алішер Усманов, який перебуває під санкціями ЄС через близькість до Кремля, знову намагається домогтися їх пом’якшення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Німецький адвокат Усманова вимагає від Федерального суду Німеччини дозволити подати позов проти Ради ЄС за "наклеп" - нібито через формулювання в обґрунтуванні обмежень від 2023 року.
У документах ЄС Усманова називали "особою, наближеної до Путіна", яка вирішує бізнесові питання російського диктатора Володимира Путіна. Крім того, його нібито називали "улюбленим олігархом" Путіна.
Якщо апеляцію задовольнять, це стане першим випадком, коли Рада ЄС опиниться у німецькому суді за подібними звинуваченнями.
Це вже не перша спроба олігарха оскаржити санкції Європейського союзу. Раніше він звертався до Суду ЄС, але безрезультатно. Тепер його захист намагається атакувати санкційний механізм через інший правовий шлях - ставлячи під сумнів достовірність обґрунтувань у документах.
Російсько-узбецький бізнесмен у 2013 році очолив список найбагатших людей Великої Британії, з оцінкою статків у 20,4 млрд доларів. Його бізнес-імперія включала виробника залізної руди Metalloinvest, мобільного оператора MegaFon та інвестиції в інтернет-компанії, такі як Mail.ru.
Усманов зазнав значного зниження статків після введення міжнародних санкцій у 2022 році. Ці санкції були накладені після вторгнення Росії в Україну, і включали заморожування активів та заборону на поїздки.
Станом на 15 березня 2022 року його статки зменшилися майже на 25% порівняно з 22 лютого 2022 року, що свідчить про суттєвий вплив санкцій на його фінансове становище.
Попри санкції, на початку 2025 року статки російського бізнесмена зросли на 3,9 млрд доларів, досягнувши 17,1 млрд доларів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Усманов склав повноваження президента Міжнародної федерації фехтування (FIE). Він пробув на посаді всього чотири дні.