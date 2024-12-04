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Російський олігарх Усманов залишив посаду президента Міжнародної федерації фехтування

Середа 04 грудня 2024 22:10
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Російський олігарх Усманов залишив посаду президента Міжнародної федерації фехтування Фото: російський олігарх Алішер Усманов (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський олігарх Алішер Усманов, який перебуває під санкціями Заходу, склав повноваження президента Міжнародної федерації фехтування (FIE). Його призначили на таку посаду лише чотири дні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації фехтування та журналіста DW Джонатана Крейна у соцмережі X.

"Виконавчий комітет (FIE - ред.) прийняв та ратифікував рішення Алішера Усманова призупинити виконання своїх повноважень та обов'язків як президент FIE", - сказано у рішенні Виконавчого комітету Міжнародної федерації фехтування.

Також уточнюється, що виконувати обов'язки голови Міжнародної федерації фехтування буде грек Еммануель Катсіадакіс.

При цьому Крейн навів заяву представника Усманова. Він стверджує, що олігарх прийняв таке рішення, щоб "відгородити від санкцій Міжнародну федерацію фехтування".

Варто зауважити, що країни-учасники FIE обрали Усманова на посаду президента федерації лише кілька днів тому. Він був головою Міжнародної федерації фехтування з 2008 до 2022 року - після західних санкцій олігарху довелося піти у відставку.

Нагадаємо, у вересні цього року Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи Усманова на суму близько 2 млрд гривень.

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