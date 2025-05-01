Історична угода: в США пояснили, що сигналізує Росії підписаний з Україною договір

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір щодо створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.
Американський міністр у своїй заяві оголосив, що "30 квітня США та Україна підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду реконструкції". Йдеться про так звану "угоду про надра".
"На знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України після повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство дозволяє нашим двом країнам співпрацювати та інвестувати разом, щоб наші спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України", - розповів Бессент.
За його словами, під керівництвом президента США Дональда Трампа американський Мінфін та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) "працюватимуть разом з урядом України, щоб завершити програмне управління та просувати це важливе партнерство".
"Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка засновує Інвестиційний фонд відновлення США та України", - розповів Бессент.
Він нагадав слова Трампа про відданість з боку Штатів сприянню припиненню "цієї жорстокої та безглуздої війни".
"Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні", - йдеться в заяві американського міністра.
Також Бессент додав "для ясності", що ані державі, ані особі, яка "фінансувала чи постачала російську військову машину - буде дозволено отримати вигоду від відновлення України".
"І Сполучені Штати, і уряд України сподіваються на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу", - резюмував глава Мінфіну США.
Як повідомлялося раніше, у ніч проти 1 травня міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Київ та Вашингтон підписали угоду про економічну співпрацю ("угоду про надра") - про Угоду щодо створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна".
Під документом поставили підписи вона та глава Мінфіну США Скотт Бессент.
Свириденко тезово окреслила ключові положення угоди:
Незадовго до інформації про підписання відповідного документу прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про створення Інвестиційного фонду відбудови в рамках майбутнього договору про природні ресурси.
Також Шмигаль зазначив, що Інвестиційний фонд буде наповнюватися внесками Штатів та України. Прибутки Фонду будуть "реінвестуватись виключно в Україну".
Детальніше про ситуацію навколо підписання угоди між Україною та США - читайте в нашому окремому матеріалі за цим посиланням.
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