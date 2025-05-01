Историческая сделка: в США объяснили, что сигнализирует РФ подписанный с Украиной договор

Американский министр в своем заявлении объявил, что "30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда реконструкции". Речь идет о так называемом "соглашении о недрах".

Ускорение восстановления Украины

"В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов предоставил обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины", - рассказал Бессент.

По его словам, под руководством президента США Дональда Трампа американский Минфин и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) "будут работать вместе с правительством Украины, чтобы завершить программное управление и продвигать это важное партнерство".

"Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое основывает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины", - рассказал Бессент.

Соглашение между Украиной и США - сигнал России

Он напомнил слова Трампа о приверженности со стороны Штатов содействию прекращению "этой жестокой и бессмысленной войны".

"Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине", - говорится в заявлении американского министра.

Также Бессент добавил "для ясности", что ни государству, ни лицу, которое "финансировало или поставляло российскую военную машину - будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины".

"И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на быстрое введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа", - резюмировал глава Минфина США.