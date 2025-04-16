Угода про надра: які умови обговорюють Україна та США і коли її можуть підписати

Україна та США можуть підписати угоду про надра найближчими днями. Такий прогноз озвучили у Вашингтоні після зустрічі команд обох країн минулого тижня. Водночас українська сторона зазначає, що фінальних домовленостей ще не досягнуто, а умови угоди залишаються предметом перемовин.

Докладніше про ситуацію навколо підписання угоди про надра та заяви сторін – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Чим завершилася зустріч України та США щодо угоди про надра?

Як президент Зеленський оцінює роботу над угодою?

Чи змінили США свої умови?

На якому етапі перемовини України та США зараз?

Коли сторони можуть підписати угоду?

Деталі переговорного процесу між Україною та США

11-12 квітня представники США та України зібралися у Вашингтоні для обговорення угоди про корисні копалини на рівні технічних команд.

Процес перемовин відновився після паузи, яка була викликана суперечкою президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому дому наприкінці лютого.

Як стало відомо напередодні нового етапу переговорів, американська сторона розробила новий варіант угоди з жорсткішими умовами для України. Західні ЗМІ писали про "мізерні" шанси на успіх та "ворожу" переговорну атмосферу.

Втім після зустрічі міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сторони "дуже близькі" до підписання угоди, і що це може статися найближчими днями.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський розповів про "гарний результат" переговорів та анонсував продовження роботи команд цього тижня.

Що говорять в Україні про роботу над угодою

Предметом обговорення у Вашингтоні стали пропозиції Києва щодо угоди про надра. Деталей в українському уряді не розкривають, але оцінюють переговорний процес позитивно.

Очільниця міністерства юстиції Ольга Стефанішина зазначила, що проведення консультацій зі США є позитивним кроком, але це "очевидно, ще не фінальний етап перемовин". За її словами робота продовжуватиметься до того часу, поки не буде досягнуто згоди.

Перша віцепрем'єр-міністр-міністр економіки Юлія Свириденко також вважає позитивними результат зустрічі з американською стороною. Вона відзначила просування у роботі команд України та США.

"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти в драфті угоди", – повідомила Свириденко.

За її словами, сторони домовилися зафіксувати досягнення в спеціальному меморандумі про наміри, який планують підписати найближчим часом. Його положення стануть основою для фінальної угоди.

Юлія Свириденко наголосила, що угода пройде ратифікацію у Верховній раді та створить можливості для зростання інвестицій, економічного розвитку та співпраці між Україною та США.

"Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, багато вже опрацьовано, і рівень угоди має бути досить високим", – додала міністр.

Нагадаємо, у вівторок 15 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом цього тижня представники України та США працюватимуть над угодою про копалини в онлайн та офлайн форматах.

"Після усіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що напрацювали. Поки що обидві сторони закінчили зустрічі в позитиві. Я вважаю, що це правильно", – сказав Зеленський.

Раніше глава держави підкреслював, що Україна не підписуватиме угоду, якщо вона міститиме умови, що передбачають боргові зобов’язання перед США. У Міністерстві закордонних справ України також зазначали, що угода повинна бути взаємовигідною для обох сторін і відповідати курсу європейської інтеграції країни.

Які умови висувають США

Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сподівання, що угоду між Україною та США щодо співпраці у сфері надр можуть підписати вже цього тижня.

У коментарі агентству Bloomberg він повідомив, що українська сторона під час переговорів 11-12 квітня виступила з "контрпропозицією" до проєкту документа. За словами Бессента, переговори ще тривають, однак сторони "вже дуже-дуже близькі" до укладання угоди.

Попри відсутність офіційних коментарів з боку Білого дому та Міністерства фінансів США щодо змісту документа, західні ЗМІ з посиланням на свої джерела в американському уряді пишуть про ймовірні умови угоди.

Так, Bloomberg повідомляє, що адміністрація президента Дональда Трампа, ймовірно, пом’якшила вимоги щодо повернення допомоги, яку США надали Україні.

За даними видання, після останнього раунду переговорів у Вашингтоні американська сторона знизила оцінку обсягу допомоги, на повернення якої розраховує, зі 300 млрд доларів до близько 100 млрд. Ця сума наближається до української оцінки на рівні понад 90 млрд доларів.

Як зазначає Bloomberg, США наполягають на тому, щоб зазначені витрати були зараховані як внесок до спеціального інвестиційного фонду. При цьому конкретний розмір фонду, а також зобов’язання Штатів щодо подальших інвестицій залишаються відкритими питаннями.

Reuters та The New York Times раніше писали, що проєкт угоди передбачає надання американській стороні привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин.

У публікаціях також йшлося про інвестиційний фонд, у якому Україна буде зобов’язана розміщувати всі доходи від використання природних ресурсів державними та приватними компаніями. При цьому прибуток від фонду отримуватимуть США доти, доки Київ не компенсує всю надану допомогу.

Також, за даними джерел агентства Reuters, Штати можуть вимагати від України передачі контролю над газопроводом, яким транспортувався російський газ до Європи.

Разом з тим, запропонована угода не містить гарантій безпеки для України з боку США, що є одним із пріоритетів президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Україна і США мали підписати рамкову угоду про надра наприкінці лютого. Але цього не сталося через суперечку між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Після цього Штати запропонували Києву перейти від рамкової угоди одразу до повноцінної. За словами президента України Володимира Зеленського, у новому проєкті угоди є речі, які вже відкидали сторони.

При цьому лідер Білого дому Дональд Трамп заявляв, що Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

При підготовці використовувалися: заяви президента Володимира Зеленського на пресконференції 15 квітня, допис Юлії Свириденко у Facebook, заява Олени Стефанішиної в ефірі телемарафону, публікації Bloomberg, Reuters та The New York Times.